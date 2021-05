Trošku překvapivě se v brance Slovácka objevil v zápase proti Mladé Boleslavi Pavol Bajza. Trenér Martin Svědík upřednostnil slovenského gólmana před Vítem Nemravou.Bajza se postavil do brány po více než čtyřměsíční pauze. V lize chytal naposled v půlce prosince v Brně.

Slovenský brankář Slovácka Pavol Bajza se po dlouhé době dostal zase do zápasu. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Bylo to dlouhé čekání. Snažil jsem se v zápase ukázat to nejlepší pro tým a také pro mě. Čekal jsem na šanci docela dlouho. Každý gólman vám řekne, že by chtěl chytat každý víkend,“ povídá Bajza.