„Z hráčů už tam není nikdo. Z ostatních zaměstnanců se tam pozdravím se správci a některými lidmi z realizačního týmu,“ uvedl na webu Slovácka devětadvacetiletý fotbalista.

I když Daníček strávil v Karviné necelý rok, krátký pobyt ve Slezsku si užil. „V té době se mi vrátil zpátky nějaký elán do fotbalu, chuť makat a zabojovat o návrat do prvního týmu Slovácka,“ přiznává

I proto bude mít nedělní duel zvláštní příchuť. Karviná dohrává sezonu v naprostém klidu. Je zachráněná, hůře než čtrnáctá letos neskončí. Také nahoru to má daleko.

„Došlo tam ke změně trenéra, myslím si, že mají dobré individuální hráče, jsou nebezpeční dopředu, to si musíme pohlídat. Naopak my musíme navázat na efektivitu, kterou jsme měli na přelomu roku a na začátku jarní části soutěže. Je před námi závěr ligy, ale stále platí, že se soustředíme vždycky na utkání, které je před námi. To platí i o nedělním zápase v Karviné,“ uvedl Daníček.

Celek z Uherského Hradiště sice nezvládl domácí duel s Mladou Boleslaví, čtyři kola před koncem sezony ale dál drží pozici v elitní čtyřce. Jakýkoliv bodový zisk by je o další kus přiblížil vysněným evropským pohárům.

„Musíme tam jet pro vítězství, urvat tři body a zůstat v tabulce tam, kde jsme,“ burcuje kapitán. „Musíme to zase nakopnout, dostat to na vlnu, na které jsme se vezli pár zápasů zpátky. Musíme dokázat, že i v takových situacích umíme bodovat,“ dodává závěrem Daníček.

Duel 31. kola FORTUNA:LIGY mezi Karvinou a Slováckem se hraje v neděli 9. května od patnácti hodin.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl