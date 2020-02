„Výsledek tomu odpovídá,“ myslí si kouč Slovácka Martin Svědík.

Soupeři, kteří touží po elitní šestce, po porážkách z minulého týdne na jaře poprvé bodovali, fanouškům toho ale až tolik nepředvedli. Od Slovácka i Středočechů se čeká víc.

„Bylo to hektické utkání. Hrálo se nahoru dolů, ale spíš v tom horším slova smyslu. K vidění bylo hodně ztrát, někdy to bylo dost neurovnané. Oba týmy měly horší i lepší momenty, na šance to bylo vyrovnané. Mohli jsme dát gól, ale v závěru ho také dostat,“ uvědomuje si Svědík.

Na trávníku převládal taktický boj plný soubojů, nikdo nechtěl udělat chybu. Zatímco defenzivy fungovaly, akce v chladné atmosféře končily daleko před brankáři.

„Náš výkon směrem do ofenzivy byl rozhodně lepší než proti Baníku. Poradili jsme si s tím trochu lépe, ale pořád mi v předfinální a finální fázi nebo v šestnáctce schází větší tlak na míč. Prostě to není ono,“ ví Svědík.

Náročnému kouči schází u svých svěřenců hlavně větší odvaha v pokutovém území.

„Přijde mi, že máme pokaždé opačné řešení. Když tam jde centr, tak tam nikdo není a obráceně,“ říká Svědík.

Moravanům ke gólu nepomohly ani změny v sestavě. Oproti jarní premiéře nehráli Zajíc, Reinberk ani Dvořák, šanci od první minuty dostali Kliment, Sadílek a Juroška.

„Věděli jsme, že Boleslav má silný střed hřiště, kde operují Hubínek, Janošek a Budínský, proto jsme nasadili Sadílka,“ vysvětluje Svědík.

„Přišlo mi ale, že Kliment se vytahoval moc do strany a vpředu nebyl klasický hrotový útočník,“ stýská si.

Právě výkon zimní posily, která nastoupila místo Zajíce, zůstala za očekáváním. Bývalý hráč Jihlavy, Stuttgartu nebo Kodaně pro soupeře vůbec nebezpečný nebyl.

„Vím, že to pro něj není lehké, zápasové praxe mu chybí. Je těžké se vrátit po zranění, taky jsem si tím prošel. Dejme mu čas,“ žádá Svědík, který si ale nemyslí, že by někdejší reprezentant nebojoval či se flákal.

„Je to jeho způsob hry,“ tvrdí.

S výkonem šestadvacetiletého forvarda ale spokojený nebyl, po hodině hry ho střídal.

„Měl tam dvě tři ztráty, po kterých měli domácí nebezpečné brejky. Ve druhé půli už nám nic nepřinášel,“ přiznává pětačtyřicetiletý trenér.

Naproti tomu střídající Zahustel výkon mužstva dokázal pozvednout.

„Tady platí to samé co u Klimenta. Mistrovský zápas je něco jiného než trénink. A když sedm měsíců nehrajete, je to vidět. A já potřebuji, aby hráč do toho šlapal hned od začátku. Ondrovi však po hodině tréninků dochází síla,“ říká Svědík.

„Proto jsme věděli, že od začátku to ještě nepůjde, ale po jeho nástupu to na straně celkem fungovalo. Tím ale nechci říct, že by Milan Petržela neměl zajímavé momenty,“ přidal.

Největší šance první půle se zrodila už ve 3 minutě, kdy Zelený křížným přesným pasem vyslal do šance Budínského, kterého vychytal Trmal.

Druhý poločas začal šancí v podání Budínského, ale domácí záložník svůj souboj s Trmalem prohrál i podruhé. Hosté po přestávce zahrozili dvakrát. Petržela ale prováhal vhodný moment pro zakončení a střídajícího Zahustela vychytal pozorný Šeda. Havlík zase trefil z přímého kopu tyč.

Středočeši mohli utkání rozhodnout v nastaveném čase, ale Jiří Klíma slabým pokusem ani netrefil branku.

Slovácko tak s Mladou Boleslaví i podruhé v sezoně remizovalo, tentokrát 0:0. Sobotní soupeři mají na kontě shodně třiatřicet bodů, stejně je na tom i Liberec, Sparta a České Budějovice. V tabulce je od sebe dělí jen skóre.