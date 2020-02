Před týdnem proti Ostravě nenasadil krajního beka Jurošku, který v předstihu podepsal v Baníku smlouvu, teď dá zase volno útočníkovi Zajícovi, jenž je zase domluvený s Mladou Boleslaví, kam po sezoně zamíří.

„Není potřeba kolem toho dělat nějaké tajemství. Situace je stejná jako v případě Jurošky,“ přiznává Svědík.

Těžkou hlavu z toho nemá. „Vzhledem k tomu, že jsme v Česku a lítá kolem toho tolik spekulací, tak jsme s tím počítali. Vedení jsem to oznámil, je to moje rozhodnutí,“ prohlásil.

Zajíce nechtěl dostat pod zbytečný tlak. „Zajda má hru založenou spíš na bojovnosti, kazí balony, takže nechci, aby byl někým kritizovaný,“ vysvětluje.

Kouč Slovácka věří, že celek z Uherského Hradiště náročnou šichtu zvládne i bez svého nejlepšího střelce. „Jsou tady i jiní hráči,“ připomíná.

Variant je více

Horkým kandidátem na uvolněnou pozici na hrotu útoku je Jan Kliment. Posila ze Stuttgartu odehrála proti Ostravě závěrečnou půlhodinu. V sobotu zřejmě dostane ještě větší porci minut. „Třeba tam ale nebude,“ usmívá se Svědík.

Variant je pochopitelně víc. „Kvituji, že jsou všichni hráči kromě Honzy Kalabišky v pořádku, takže máme z čeho vybírat. Můžeme to nějak udělat a Zajdu nahradit,“ těší trenéra Slovácka, který po porážce s Ostravou nevylučuje ani další změny v sestavě.

Moravané mají co napravovat. Úvodní jarní duel s Baníkem se jim totiž příliš nepovedl.

„Utkání s Ostravou jsme si už rozebrali, a i když jsem to utkání viděl podruhé, potřetí, tak souhlasím s tím, co jsem říkal na tiskovce. Byl to remízový zápas, který rozhodla chybička po standardní situaci. Jinak ale obranná fáze převažovala nad tou útočnou. Ostatní zápasy byly podobné. Kvalita chyběla,“ všiml si.

První duel po zimní přestávce nezvládla ani Mladá Boleslav. Středočeši po mizerném prvním poločase prohráli v Českých Budějovicích 0:3. V součtu s posledními dvěma podzimními zápasy čeká Boleslav na výhru už tři kola.

„Myslím si, že oni teď po té prohře hodně zbystří. I trenér Weber deklaroval, že vůbec nebyl spokojený, takže čekám daleko lepší přístup a organizaci jejich hry,“ uvedl Svědík, který se o víkendu bude muset obejít bez asistenta Šmardy, jenž v týdnu odešel do pražské Sparty.

Boleslav ovšem v zimě počítala mnohem výraznější ztráty. Do Ruska odešel nejlepší střelec Komličenko, do zahraniční zamířil i druhý elitní forvard Mešanovič. Bucha se zase vrátil do Plzně a špílmachr Matějovský se vážně zranil na turnaji na Maltě.

„I přes tyto ztráty nás čeká silný soupeř. V Boleslavi jsou vždy schopní mužstvo kvalitně doplnit. Je to stabilní klub, dobře situovaný. Hráče vždycky seženou a mužstvo doplní,“ připomíná Svědík příchody Slávisty Zeleného a dobře známého středopolaře Janoška.

FORTUNA:LIGA, 22. kolo

FK Mladá Boleslav (7.) – 1. FC Slovácko (8.)

Výkop: v sobotu ve 14.30, Lokotrans Aréna

Rozhodčí: Franěk – Horák, Vlasjuk (Cihlář)

Ligová bilance: 14-8-5

Poslední zápas: 1:1 (31. Hofmann – 90. Jiří Klíma, 31. srpna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Mladá Boleslav: Šeda – Zelený, Pudil, Jakub Klíma, Křapka – Janošek, Budínský – Jiří Klíma, Hubínek, Fulnek - Wágner.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Petržela, Daníček, Havlík, Navrátil - Dvořák – Kliment.

Tip deníku: 2:2