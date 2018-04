Zvídálkové, vzhůru do muzea za jízdou králů

Co je to jízda králů, v kterém období probíhá, co všechno je spojeno s jejími přípravami, co je pro její organizátory nejnáročnější, podle čeho se vybírá trasa jízdy, po níž družina pojede, kdo jsou pobočníci a legrúti doprovázející celou jízdu? To všechno se děti i jejich rodiče dozvědí v neděli v hlavní budově Slováckého muzea Uherské Hradiště.

Stane se tak při akci Zvídálkové, vzhůru do muzea! Skřítek Zvídálek malým i dospělým návštěvníkům poví o historii jízdy králů ve Vlčnově, Hluku i v Kunovicích. Každé z dětí si ozdobí svého koníčka, naučí se vázat růže, dostane pracovní list a může se nechat vyfotografovat ve fotokoutku. Příští setkání malých Zvídálků bude 21. října věnováno životu na Velké Moravě, a to v Památníku ve Starém Městě.

Autor: Zdeněk Skalička