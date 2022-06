O přihlášení javoru do ankety Strom roku se postaral Komňan Marek Gonda.

„O slavné historii a moci opevnění svědčí už jen lesem zarostlé valy a poslední zbytky zdiva mohutné strážní věže. Les bez mrknutí oka zahalil to, na co byl človek kdysi tak pyšný a povolal sem i svého záhadného hradního pána. Ten působí, jako by tu byl od jakživa,“ popisuje Marek Gonda aktuální stav okolí zuvačovského javoru.

Přenádherný javor horský podle jeho slov zapustil své kořeny přesně uprostřed bývalé věže a bystrý pozorovatel se jen podivuje, jak sem tato bytost vrostla.

A jak je to v Komni? „Tam zuvačovský javor znají snad všichni. Zkuste se zeptat. Poznají ho mladí, ale i pamětníci, každý s ním něco zažil,“ tvrdí Marek Gonda.

Nikdo ale podle něj neví, kdy tam tento strom vlastně vyrostl.

„Například už nežijící rodák Vladimír Špíšek (narozený v roce 1913), vzpomínal, že v dobách jeho dětství, kdy si chodili s kamarády hrávat na Zuvačov, byl už tento strom obrovský,“ dodává dlouholetý komňanský starosta Karel Navrátil.

Na kmenech se dá ležet

Kolik má tedy javor roků?

„Dvě stě? Víc? Nebo je to snad posel přírody z bezčasí,“ i takové myšlenky Marka Gondu napadají, když sedává pod tím stromem sám.

Postupně se dozvídá příběhy, které žijí jen v srdcích a paměti lidí. „Například příběh o tom, že po mnoho let mladíci z Komně na tento strom přivazovali májku. Ta musela čnít vysoko do nebe, vysoko nad les. Tak, aby ji bylo vidět z Komně. A mládenci z Bystřice pod Lopeníkem se ji snažili ukrást,“ vypráví Marek Gonda.

Mnohé další příběhy jsou sice nenávratně ztracené, ale nepochybně tady byly prožité. Tento strom k tomu totiž doslova zve.

„Na jeho pokroucených kmenech se dá ležet. Do jeho koruny sa dá lézt. V jeho chládku se dá odpočívat. V jeho síle sa dá růst. Z jeho moudrosti se dá poučit. V jeho něze se zamilovaní více otvírají. Jeho živost vtahuje děti do hry. V jeho větvích zpívají ptáci a vítr v jeho koruně vypráví o svobodě lidského ducha. Určitě s tímto stromem pobyly tisíce lidských duší,“ je přesvědčený Marek Gonda.

Hrádek a jeho záhadný hradní pán – zuvačovský javor, jej vždycky oblaží.

„Vracejíc se do Komně, bývám naplněný novými kapitolami příběhu tohoto tajemného stromu. A nesmazatelně vím, že tam je. Roste tu s námi a bdí,“ ví své Marek Gonda. Ten přesně takto popsal osudy a život zuvačovského javoru hodnotící komisi, která si jej přijela poslechnout přímo pod větve bělokarpatského velikána.

„Anketou Strom roku chceme podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy,“ vysvětluje koordinátorka ankety Strom roku Silvie Zeinerová Sanža.

Ocenila také výstavku kreseb hradu Zuvačov z rukou školáků, kterou Komňané přichystali přímo u javoru komisařům k nahlédnutí o první červnové středě. Při prezentaci javoru před komisí nechyběla štamprlka slivovice od tamního starosty Zdeňka Marečka, recitace básní ani působivý, s javorem harmonizující píšťalový recitál Marka Gondy.

„Videl jsem, jak před deseti lety na konci října napadalo velké množství těžkého mokrého sněhu. Tehdy zuvačovský javor přišel o část své koruny, dvě mohutné větve. Zůstaly ležet na zemi. Dovolil jsem si z nich odnést kus dřeva, abych z něj vyrobil hudební nástroje - indiánske flauty a další píšťaly,“ přikládá Marek Gonda další střípek působivého příběhu komňanského javoru.

Prajzovská hruška z Hostišové

Celkem se v letošní anketě Strom roku sešlo 55 nominací.

Prajzovská hruška z Hostišové.Zdroj: Bořivoj Hájek„Odborná porota z nich vybrala dvanáct nejzajímavějších stromů, které se budou ucházet od 20. června do 11. září o hlasy svých příznivců. Dva z nich jsou ze Zlínského kraje, Zuvačovský javor z Komně (č. 6) a Prajzovská hruška z Hostišové (č. 10). K té se váže historka, jak desítka prajzských vojáků zamířila v době prusko-rakouské války do statku ke Konečným. Tetička tam zrovna rozpouštěla máslo. Hladoví vojáci se na něj i přes protesty tetičky vrhli a zajedli ho špendlíky, které zrovna dozrály na dvoře. Vojáky potom pořádně rozbolelo břicho a ten, který toho másla vypil nejvíc, z toho nakonec umřel a je pochovaný pod památnou hruškou. Porotci kromě dvanácti finalistů vybírají i stromy, jimž udělí čestný titul Strom hrdina. Jedná se o symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, ohrožuje je kácení, vandalismus nebo jiná lidská činnost,“ naznačuje Silvie Zeinerová Sanža.

Podpořit strom je možné dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.stromroku.cz. Získané prostředky poputují na nové výsadby a ošetření stromů.

Vyhlášení výsledků se bude konat letos 21. září v brněnské Hvězdárně a planetáriu. Vítězný Strom roku vyhrává poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský strom roku.

Strom roku

Na českou anketu Strom roku se navazuje od roku 2011 anketou Evropský strom roku, do které se v roce 2022 zapojilo už 16 zemí. Celostátní anketu Strom roku v Česku pořádají od roku 2002. Od té doby obdrželi už celkem 1608 návrhů stromů a do finále postoupilo 240 stromů. Do hlasování se zapojilo už 736 tisíc lidí a organizátoři získali více než tři miliony korun. Tento výtěžek putoval na výsadbu a ochranu stromů.