K tomu, aby se vaše dítě stalo členem tanečního, výtvarného či hudebního oboru, stačí vyplnit on-line přihlášku ke studiu, kterou najdete na webových stránkách školy - www.zusslovacko.cz.

Zájemci po přihlášení obdrží emailem rezervační systém, v němž stačí vyplnit konkrétní den a čas setkání s kantory tváří v tvář. Termíny jsou již vypsány: Hudební obor - v pátek 20. května od 13 do 17 hodin, v pondělí 23. května od 13.30 do 17.30; Výtvarný obor - v pátek 20. května od 13 do 16 hodin a v pondělí 23. května od 16 do 18 hodin; Taneční obor - v pátek 20. května od 15.30 do 17.30 a v úterý 24. května od 14.30 do 16 hodin „Talentových zkoušek se není třeba obávat ani se na ně nějak usilovně připravovat,“ podotýká David Hrubý, „už teď se s mými kolegy těšíme, až zase další děti budou s naší pomocí objevovat svět umění.“

Škola má také své pobočky, v nichž se talentové zkoušky budou konat v období od 30. května do 2. června.

Proběhnou na základních školách, kde rovněž probíhá výuka: ZŠ Velehrad do hudebního oboru v úterý 31. května od 16.30 do 17.30 hodin; ZŠ Jarošov do hudebního oboru v pondělí 23. května od 16 do 17 hodin; ZŠ Traplice do hudebního oboru ve čtvrtek 2. června od 15.30 do 16.30 hodin a do výtvarného oboru v úterý 24. května od 15.15 do 16.30 hodin; ZŠ Nedakonice do hudebního oboru ve čtvrtek 26. května od 17 do 18 hodin a ve stejné třídě proběhnou také talentovky do výtvarného oboru, a to ve čtvrtek 26. května od 16 do 17 hodin. Dále v ZŠ Polešovice do výtvarného oboru ve středu 25. května od 15.30 do 16.45 hodin a ZŠ Boršice do výtvarného oboru v pondělí 30. května od 15.30 do 16.30 hodin.

„V případě, že vám termín talentových zkoušek na pobočkách nevyhovuje, můžete navštívit talentové zkoušky v Uherském Hradišti nebo si telefonicky domluvit individuální termín,” dodává ředitel umělecké školy Hrubý. (abe)

Autor: Arnošt Bedrník