„Po předchozích čtyřech plavební sezonách, které dosáhly shodné návštěvnosti devadesát tisíc turistů, jsme již vyhlíželi pokoření stotisícové hranice. Bohužel jarní i podzimní výpadek veškerých skupinových akcí – školních výletů, firemních školení, teambuildingů, zájezdů seniorů či hasičů a dalších – znamenal citelný zásah do počtů návštěvnosti,“ řekl Deníku Vojtěch Bártek.

Z loňských 90 000 tak návštěvnost spadla na letošních 60 000 lidí. Další čísla už byla pozitivnější. „Například u vícedenních pobytů v kajutových lodích máme výrazný nárůst o dva tisíce lidí na celkem osm tisíc návštěvníků, kteří tráví na Baťově kanálu a jeho okolí zejména rodinnou dovolenou a znamenají největší ekonomický přínos pro region ze všech návštěvníků,“ přiblížil Bártek.

Jeho slova potvrzuje provozovatel půjčovny plavidel na Baťově kanále ve Spytihněvi Michal Hampala.

„Je rozdíl, jestli si půjčíte člun a je vás na něm jen pár. V této kategorii dopadla sezóna dobře. Trochu jí pomohlo prodloužení, i to, že zákazníky ze Slovenska a Polska nahradili domácí turisté. Zde tedy spokojenost s lehce nadprůměrnými příjmy. Ta byla ovšem korunována tím, že nám poslední den vykradli půjčovnu a ukradli motory za 300 tisíc korun,“ posteskl si Michal Hampala.

Stres i ze sezony následující

V případě osobní lodní dopravy, kam řadí například loď Morava s kapacitou 60 osob, ale hlásí zhruba padesátiprocentní propad oproti letem minulým. Ze sezóny následující je však už teď trochu ve stresu.

„Objednávky nám nepřicházejí, lidé jsou vystrašení a neví co bude a pokud by v příštím roce byly opět uzavřené školy, tak by se naše osobní lodní doprava ocitla před krachem. Pokud nejezdí školní výlety, organizované skupiny, svatby, narozeninové večírky, tak to můžeme zavřít,“ dodal Michal Hampala.

Pro Jaroslava Boucníka, jenž provozuje na břehu řeky Moravy v Napajedlech půjčovnu člunů, občerstvení i ubytování, to podle jeho slov nakonec dopadlo dobře.

„My jsme ty ztráty z jara dohnali v červenci a srpnu, kdy se naše kapacity obsadily velmi dobře. Prodloužená plavební sezóna na Baťově kanálu se u nás ale nijak zásadně neprojevila. Co se týká obsazenosti ubytování, tu jsme měli v září stejnou jako vloni,“ řekl Jaroslav Boucník. Ten zvýšenou poptávku o prázdninách přisuzuje výrazně omezeným výjezdům obyvatel naší země do zahraničních destinací.

Zásadní rozdíl v příjmech mezi loňským a letošním létem nevidí majitelka restauračního posezení U Rybičky v Babicích na břehu Baťova kanálu Petra Hudcová.

„Tržby jsme měli podobné jako v roce 2019, žádný velký rozdíl. Obavy z března se u nás nakonec nenaplnily, protože jsme se nezalekli a otevřeli okénkový prodej hned po obdržení povolení od hygieny,“ přiznala Petra Hudcová. Zrušili venkovní posezení a občerstvení dávali do jednorázových obalů, takže lidé podle jejích slov, co dorazili pěšky nebo přijeli na kolech, si vzali jídlo, pití a šli svou cestou. V červenci a v srpnu už pak ten provoz fungoval i s posezením venku tak, jak bylo povoleno vládou,“ dodala Petra Hudcová.

O 27 dní déle

Kvůli tomu, že začátek sezóny poznamenala opatření proti šíření koronavirového onemocnění, nabídl pomocnou ruku provozovatelům plavby a půjčoven lodí podnik Povodí Moravy, který mimořádně zahájil letní režim plavby už v polovině května. Provoz plavebních komor pak fungoval i v září až do druhého víkendu v říjnu. K dohnání finanční ztráty tak provozovatelé plavby a půjčoven lodí mohli nabízet své služby rekreantům oproti původnímu rozpisu o 27 dní déle.

„Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel jsme zajistili z vlastních zdrojů tak, aby provozovatelům plavby nevznikly žádné dodatečné náklady. Zatímco v letech 2018 a 2019 jsme v plavebních komorách napočítali proplutí 3526 a 3431 lodí. Během letošní hlavní plavební sezóny to bylo 3804 lodí, na jejichž palubě se plavilo celkem 17527 lidí,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Celkový počet komorovacích dnů v plavební sezóně 2020 tak činil díky prodloužení komorování 133 dnů, na což Povodí Moravy vynaložilo 2,3 milionu korun, tedy asi o půl milionu více, než při běžném provozu.

„Je třeba si uvědomit, že plavební komory musí někdo obsluhovat a s mimořádným prodloužením sezóny jsou spojené také zvýšené nároky na naše zaměstnance. I ti si zaslouží poděkování, že pomohli v této situaci a namísto dovolených zajišťovali provoz Baťova kanálu,“ řekl Václav Gargulák.

Během následujících šesti měsíců čeká Povodí Mravy čistění rejdů i údržba a seřízení technologií všech plavebních komor. „Tyto práce s náklady v řádech milionů korun ročně financujeme z vlastních zdrojů,“ dodal Gargulák.