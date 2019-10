Pro řadu lidí byla neděle 13. října běžným svátečním dnem, který nijak nevybočoval z řady těch uplynulých. To však nemůže tvrdit trojice uherskohradišťských zdravotních záchranářů, 35letý Jiří Stuška, 42letý Jiří Vašica a 36letý Martin Mikloš, kteří při cestě ze školení z Prahy na Slovácko, spolu s dalšími lidmi, pomáhali zraněným po hromadné dopravní nehodě večer na dálnici D1 na Benešovsku.

35letý Jiří Stuška (vlevo), 42letý Jiří Vašica (uprostřed), 36letý Martin Mikloš (vpravo), všichni tři zdravotničtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, oblasti Uherské Hradiště. | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Na místě nehody jsme byli v první vlně, jen několik vteřin, nebo desítek vteřin, co k ní došlo. Kdoví co by s námi bylo, kdybychom tam dorazili o chvíli dřív. Při příjezdu jsme viděli cisternu napříč dálnicí, slabší oheň a lidi snažící se vyprostit zraněné z aut, kterých před námi bylo snad pět,“ popisuje drama nejstarší z trojice Jiří Vašica.