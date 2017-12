Zteč nového Kauflandu a zbraň na kapsáře: prohlédněte si nejlepší videa dne

Až dvanáct let za mřížemi mohou strávit obžalovaní Adriana Č. ze Zlína a Antonín C. z Kroměřížska. Oba se měli dopustit zločinu obchodování s lidmi, přečinu kuplířství, ohrožování výchovy dítěte a podávání alkoholu dítěti. A to v průběhu let 2004 až 2014.