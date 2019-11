Vedení tamní radnice totiž zvažuje, zda by nebylo vhodnější světelnou show za peníze z městského rozpočtu přesunout na další den, nebo ji dokonce úplně zrušit.

„Řešíme ohňostroj ze dvou důvodů. Pokud by se zrušil, daly by se peníze využít lépe, třeba do výsadby sazenic stromů. Pakliže bychom ho nezrušili, zůstává otázkou, jestli by nebylo lepší přesunou ho na další den po Silvestru, aby si jej užily celé rodiny i s dětmi,“ vysvětlil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).

V tamní radě města už dilema řeší. A právě kvůli rozpolcenosti názorů založil uherskobrodský starosta na sociálních sítích anketu, v níž se chce o této problematice poradit s Broďany.

„Ve hře jsou tři varianty. Buď ponechat, zrušit nebo odložit. Pro mě překvapivě jsou v anketě zatím stejně hodnocené varianty ponechat a zrušit. O přeložení velký zájem není,“ okomentoval Ferdinand Kubáník prozatímní výsledky internetové hlasování.

Uherský Brod je přitom městem, které jako jediné z dalších šesti v našem okrese novoroční ohňostroj organizuje. Rozpočet Brodu to každoročně ochudí o částku okolo 35 tisíc korun.

„Ankety na sociálních sítích jsou poměrně pochybné a mám za to, že reprezentují jen určitou skupinu obyvatel v Uherském Brodě. Proto se docela divím, že v takových anketách starosta hledá pomůcku při rozhodování,“ poznamenal směrem k vedení města opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (Nezávislí s podporou ČSSD). Sám přitom zastává názor, že by se mělo pořádání ohňostroje ponechat v tradičním pojetí.

„Pokud by jej město zrušilo, beztak se na náměstí lidé sejdou a budou si odpalovat vlastní pyrotechniku,“ reagoval Ladislav Kryštof. Stejného názoru je také Jan Kment z uherskobrodských Patriotů.

„Je v tom jakási symbolika oslavy příchodu Nového roku. Město to sice stojí nějaké peníze, ale lidé se na podívanou těší. Já bych záležitost ponechal tak, jak je,“ dodal Jan Kment.

Závěrečné slovo však bude mít rada města. Otázku novoročního ohňostroje by měla mít zodpovězenou dle Ferdinanda Kubáníka do konce října.