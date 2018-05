Zpíváním od srdíčka vzdaly buchlovické děti hold maminkám

Kouzlo Dne matek dýchlo v neděli odpoledne v sále restaurace U Páva v Buchlovicích převážně na ženy-matky, které tam přilákaly písničky, tance, tóny dvou cimbálových muzik a houslového kvarteta v rámci pořadu Zpívání od srdíčka.

Děti nabídly maminkám k svátku nejen červené růžičky, ale to nejlepší, co ve svém programu mají, ale co také připravují na své červnové vystoupení v Polsku. Pořadatelem Zpívání od srdíčka byl v rámci už 12. ročníku buchlovického Týdne pro rodinu soubor Děcka z Buchlovic.

„Pořad byl především poděkovaní maminkám a babičkám k jejich dnešnímu svátku,“ uvedla vedoucí souboru Lenka Rašticová.

Na pořadu se kromě Děcek z Buchlovic podílela cimbálová muzika Džbánek z Tupes, cimbálová muzika a smyčcový kvartet z buchlovické pobočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště, ale také buchlovický ženský pěvecký sbor.

„V loňském roce děti z našeho souboru naučily dospělé tanec straňanské, letos zase tanec boršické. Chtěli jsme tak propojit rodiny, kdy rodiče se mohou učit od dětí a mohou spolu zažívat pěkný čas i legraci,“ popsala své pocity Lenka Rašticová.