Nezastupitelné místo v životě některých obcí na Slovácku má tradice císařských hodů. Na ně se o druhém říjnovém víkendu oblékly do krojů hodové chasy v Babicích, Boršicích, Nedakonicích, Jarošově, Podolí, Zlechově, Uherském Ostrohu či v Tupesích. Stovky lidí, zpěv, tanec, dobrá nálada a hodové juchání.

Zpěv, tanec, krojové leporelo. Císařské hody v Tupesích 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Tak lze stručně charakterizovat slovácké hody s právem v Tupesích, jimž vládly dva páry stárků. Tou nejmladší stárkou byla dvaadvacetiletá Monika Chmelová, studentka Masarykovy univerzity Brno, učitelství pro MŠ.

„Dovedli jsme sem celou chasu, starosto, podívej se na tu krásu,“ nechala se slyšet mladší stárka. Jednadvacetiletý mladší stárek, Artur Hubík, student Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci připomenul: „Hody letos v Tupesích máme, tož snad žádné ostudy při nich neuděláme,“ dušoval se mladší stárek.

Jednadvacetiletá starší stárka, Tereza Štolfová, studentka UTB Zlín, učitelství pro mateřské školy, se svěřila, že chasa přišla za starostou o povolení hodů prosit, ať chasa může ty tupeské krásné kroje nosit.

Třiadvacetiletý starší stárek a vládce hodové chasy, Ondřej Kula, syn starosty Tupes, student VUT Brno, Podnikatelské fakulty, se obrátil k muzice, aby v jejím podání zazněla veselá písnička, a nechť si všichni připijí dobrého vínečka.

„Vítám vás, milá hodová chaso, děkujeme za vaše zastavení, aspoň máme s vámi pěkné pobavení. Kroje jsme po roce zase nažehlili a něco dobrého pro vás připravili. Je krásné, že jste se v tak hojném počtu před obecní úřad a naši malou poštu dostavili, že máte zájem tradice udržovat, bavit se, tančit, zpívat aj cifrovat,“ řekl spokojeně první muž Tupes Jiří Kula.

Neskrýval radost z toho, že se krojovaných sešlo na letošních hodech skutečně mnoho.

„Chasa omládla, to je, panečku, dárek, aspoň bude do dalších let mnoho nových stárků a stárek. Užijte si hodů a zapojte celou rodinu, ať máme dneska veselou dědinu, Hlavně roztancujte všechny maminky a tetičky, které vám vázaly hodové mašličky,“ liboval si tupeský starosta Jiří Kula.

Ochotně utrousil, že není jednoduché kroje škrobit, žehlit, připravovat a sluší se jim za to moc pěkně poděkovat.

Poklonu vysekl starosta všem, kteří se starají, aby to o hodech všechno klapalo. Oni ale nejsou vidět, ale bez nich by se hody nedaly konat.

„A nyní vám povolení dávám ke zpěvu, tanci i pobavení. Užijte si toho všeho do sytosti, ať jsou spokojení domácí i hosti. Milá chaso, ty dnešní hody jsou vaše, je to vaše právo,“ řekl plný nadšení tupeský starosta.