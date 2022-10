V minulých letech se náklady na elektrickou energii ve zlínské zoo pohybovaly okolo pěti milionů korun. „V letošním a příštím roce tato částka dosáhne téměř trojnásobné výše, přibližně čtrnácti milionů korun,“ řekla Deníku mluvčí zoo Romana Mikešová. „Naštěstí pro Zoo Zlín jako příspěvkovou organizaci bude platit zastropování cen energií pro rok 2023. Pokud by tomu tak nebylo, jen za elektrickou energii bychom v roce 2023 museli uhradit 25 milionů korun. To by pro nás mělo naprosto devastující dopad,“ konstatovala mluvčí.