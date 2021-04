Ani pochmurné počasí neodradilo lidi o víkendu od návštěvy zlínské zoo. Areálem zoo prošlo jenom během soboty na tři tisíce návštěvníků.

Zlínská zoologická zahrada, duben 2021. | Foto: Deník/Jakub Omelka

„Nesmírně si toho vážíme. Je znát, že už se lidé do zoo těšili,“ říká mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková a dodává, že při takovém počasí by za normálních okolností do zoo tolik lidí nedorazilo.