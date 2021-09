„Expozice nemá působit veletržně, ale muzeálně, není hodnotící, spíše konstatuje, jaký je stav současného průmyslového designu. Chceme, aby si názor na něj udělala laická i odborná veřejnost,“ řekl kurátor výstavy Richard Vodička. Exponáty jsou podle jeho slov z firem, které organizátoři objevili náhodně, ale i z těch, se kterými má společnost Egoé dlouhodobější vztah.

„Máme tady 30 exponátů od droboučkých věcí jako jsou brýle pro Afriku, až po ultralight, či osmikolovou tatru. Všechny jsou v drtivé většině z naší republiky, jeden pochází ze Slovenska. Předpremiéru zde mají i nové skialpové lyže, které jsou z produkce Egoé. Do prodeje půjdou na podzim. Autorkou designu je v jejich případě Češka Alice Fialová, žijící v Haagu,“ doplnil Richard Vodička.

Mezi vystavenými objekty nechybí ani několik moderních koloběžek. Jízdu na jedné z nich si zkusila také Lubica Rybarová, která přijela do Bílovic až z Banské Bystrice. „Bylo to výborné. Jízda se mi líbila. Překvapilo mě, jak byla koloběžka dobře ovladatelná. Ani to nevypadalo, že se s ní bude tak snadno zatáčet. Možná bych si ji i koupila,“ prozradila Lubica Rybarová.

Industriální výstava Žně designu je součástí akce WiFič VEN! a až do středy 8. září ji lze v areálu Egoé zhlédnout denně od 10 do 18 hodin. Nabízí se i pro školáky. Už ji stihli navštívit i čtyři desítky studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.

Festival WiFič VEN! začal v areálu Egoé ve čtvrtek 2. září beznadějně vyprodaným představením Dejvického divadla Ucpanej systém a pokračoval v pátek 3. září. V programu nechyběly rozhovory Lucie Výborné se zajímavými hosty, gastro nabídka, koncerty kapel Buty či J.A.R. a dalších, ani výtvarné či pohybové aktivity pro děti – například výtvarná dílna inspirovaná jízdou králů.

WiFič VEN! se letos konal již počtvrté, poprvé se areál Egoé otevřel veřejnosti v roce 2018.