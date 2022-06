požadavkům obcí i občanů kraje,“ uvedl Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), která organizuje regionální veřejnou dopravu ve Zlínském kraji.

Cestující tak například budou moci o víkendu využít nový večerní autobus mezi Vsetínem a

Zlínem, který ze Vsetína odjede ve 20.35 a zpět ze Zlína ve 21.30 hodin.

„V sobotu pojede nový spoj ráno v 6.50 ze Vsetína do Slušovic, odkud se v 8.35 vrátí zpět do Vsetína,“ informoval mluvčí KOVED Jan Malý.

Méně využívané spoje končí

Celkově bude posílena sobotní doprava na trase Zlín – Hrobice – Slušovice.

„V pracovní dny pak zavádíme nový zrychlený spoj mezi Brnem (odjezd 16.50), Vyškovem, Kroměříž í a Zlínem (příjezd 18.37),“ představil Štětkář.

Některé nevyužívané spoje se naopak ruší.

„Jedná se například o autobus jezdící v neděli večer ve 20.00 hodin z Rajnochovic do Podhradní Lhoty na vlakovou zastávku a zpět nebo některé odpolední spoje z Uherského Brodu do Újezdce nebo do Šumic a zpět,“ informoval Malý.

Přibydou také nové zastávky či zastávky na znamení.

„U některých spojů budou mírně posunuty časové polohy. Do konce prázdnin pak kvůli opravě silnice dojde k omezení v okolí Valašské Bystřice. Od 12. června do 31. srpna bude linka 621 jezdící mezi Vsetínem, Valašskou Bystřicí a Rožnovem pod Radhoštěm rozdělena na dvě části – část spojů bude jezdit mezi Vsetínem a Malou Bystřicí, druhá část spojů pak mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašskou Bystřicí,“ dodal Malý.

Všechny změny, k nimž od 12. června dojde, najdou cestující na jízdních řádech na zastávkách, nebo na webových stránkách www.idzk.cz.