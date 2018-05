Žloutenka, salmonela, průjem. Jak jim předcházet, radili v nemocnici

Technici počítačových sítí a systémů Vývojář (senior) interního systému Microsoft SQL. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč, mzda max. 55000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Rozvoj jádra systému, práce na projektech a oprava chyb, vývoj IS a webu, výhodou znalost Altus Vario, pečlivost, samostatnost, chuť rozvíjet se a posouvat dál, výborná znalost MS SQL2008 a vyšší, znalost MS Access, zaměst. slevy na veškerý sortiment, možnost kariér. růstu, pravid. školení, kontakt pouze e-mailem.. Pracoviště: Fitpower s.r.o. - pracoviště, Milíčova, č.p. 470, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Božena Novotná, +420 776 025 372.

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 25 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář do živočišné výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok, provádění údržby zařízení a technologie v provozu živoč. výroby, vč. oprav vodoinstalace, výuční list, svářeč. průkaz, ŘP "B", praxe min. 5 let v zemědělství výhodou.. Pracoviště: Agrokomplex kunovice, a.s., V Úzkých, č.p. 1487, 686 04 Kunovice. Informace: Marie Baťková, +420 724 045 214.