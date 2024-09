Letní prázdniny jsou minulostí. Do základních a středních škol ve Zlínském kraji se v pondělí 2. září vrátily desetitisíce žáků a studentů. Zcela poprvé usedlo do školních lavic na 6 tisíc dětí. Oproti loňskému roku je to přibližně o 200 prvňáčků méně.