Sezona Baťova kanálu byla rekordní. Na řadě jsou opravy ve Spytihněvi a Babicích

Bezmála 39 tisíc proplutí lodí a více než 180 tisíc cestujících. Co do návštěvnosti byla uplynulá sezona na Baťově kanálu velmi úspěšná. Množství lodí však vyžaduje také zvýšené náklady na údržbu vodní cesty. Povodí Moravy do ní v posledních letech investovalo přes 300 milionů korun. Aktuálně prochází modernizací například plavební komory ve Spytihněvi a Babicích.

Povodí Moravy zahájilo generální opravu plavební komory ve Spytihněvi; listopad 2023 | Video: Povodí Moravy, s. p.