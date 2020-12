Čeho se naopak zatím cestující nedočkají, je nová krajská bezkontaktní čipová karta. Její zavedení podle krajského úřadu zhatila pandemie koronaviru, kvůli níž se nepodařilo dodržet zamýšlený harmonogram. „Od prvního ledna příštího roku tak nebude možné nakupovat časové kupony na kartu a platit bude papírový jízdní doklad,“ potvrdil mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.

Výjimkou budou cestující využívající karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava, takzvané ODISky. S nimi budou moci na území Zlínského kraje cestovat u všech autobusových dopravců už od 1. ledna 2021.

STARÉ ČIPOVÉ KARTY OD LEDNA KONČÍ

Všechny ostatní čipové karty vydávané pro příměstskou dopravu přestávají od nového roku ve Zlínském kraji platit. Ohledně vyrovnání zůstatků na čipových kartách se mohou jejich držitelé informovat u dopravce, který je vydal. „Jsme si vědomi komplikací, které tato situace způsobí, moc nás to mrzí a všem cestujícím se za tyto komplikace omlouváme. Na vyřešení situace intenzivně pracujeme a o dalších krocích a termínech budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek,“ omluvil se náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

ČASOVÉ JÍZDENKY, PLATBA MOBILEM, ČASTĚJŠÍ SPOJE

Součástí ohlášeného balíčku změn v Integrované dopravě Zlínského kraje bude od ledna také možnost zaplatit jízdenku přímo v autobusu či vlaku prostřednictvím bankovní karty či mobilního telefonu. Kraj rovněž slibuje, že vlakové i autobusové spoje budou jezdit častěji a díky jejich lepší návaznosti bude i přestupování pohodlnější.

Platit bude stále kilometrický tarif, který už cestující znají z letošního roku. Nově začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu, naopak platit přestanou. Při přestupu mezi autobusy už cestující nebudou muset uhradit nástupní sazbu 9 korun, pokud předloží jízdenku z předchozího spoje.

Během roku se také budou postupně měnit dopravní značky autobusových zastávek – nové mají být pro cestující přehlednější.

VÍCE NEŽ POLOVINA AUTOBUSŮ BUDE NOVÝCH

Velká změna, kterou cestující jistě nepřehlédnou, se týká vozového parku. Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než dvěma sty novými vozy z celkových tří set padesáti. Část z nich bude jezdit na devatenácti příměstských linkách na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku, kde začne od ledna působit nový dopravce, společnost TQM – holding.

„Autobusy na těchto linkách budou částečně nízkopodlažní, klimatizované, bude zde možnost přepravy kočárků a lidí na invalidním vozíku. Současně budou autobusy vybaveny vizuálním a hlasovým hlášením zastávek,“ popsal Radek Doležel.

Konsorcium společností TQM – holding a Transdev Morava od ledna na Valašsku vystřídá autobusy společnosti ČSAD Vsetín. Ta donedávna obstarávala téměř polovinu veškeré autobusové dopravy ve Zlínském kraji. Od 1. ledna 2021 ale v žádném jeho regionu na příměstských linkách cestující vozit nebude. Neplatí to pouze v případě vsetínské MHD. Na její obsluhování má město s ČSAD Vsetín uzavřenou smlouvu až do roku 2029.

1) Cestování do sousedních krajů

Zlínský kraj objednává vybrané spoje i v mezikrajské linkové a regionální železniční dopravě. U smluvních dopravců platí pro cesty do sousedních krajů tarif Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK). V regionální železniční dopravě platí tarif ID ZK na trati 303 do Kojetína, 330 do Moravského Písku a 340 do Veselí nad Moravou.

Při mezikrajských cestách do Olomouckého a Moravskoslezského kraje je možno u dopravce České dráhy a. s. využít také tarif ČD TR 10. K prvnímu lednu 2021 také pokračuje již zavedený systém uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na mezikrajských linkách. V železniční dopravě platí tarif IDS JMK na trati 330 do Starého Města a 340/341 do Uherského Hradiště a do Starého Města. Tarif IDSOK platí na trati 330 do Hulína, tarif ODIS platí na trati 323 do Valašského Meziříčí.

2) Nové jízdní řády

Stávající linky budou podle jízdního řádu 2019/2020 jezdit mimořádně až do 31. 12. 2020, a to z důvodu zahájení provozu nově vysoutěženými autobusovými dopravci. Jízdní řády platné do 31. 12. 2020 jsou k dispozici na stránkách společnosti KOVED.

Nové jízdní řády budou tamtéž zveřejněné v polovině prosince (současně také prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech a rovněž přes IDOS).

Nové jízdní řády 2020/2021 v železniční dopravě na celém území ČR, tedy včetně Zlínského kraje, vstoupí v platnost od neděle 13. prosince. Zveřejněné jsou na webových stránkách Správy železnic, v sekci Cestující/Jízdní řád

3) Smluvní dopravci ve Zlínském kraji (od 1. ledna 2021)

Autobusy

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast Uherské Hradiště a Valašské Klobouky – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm – Transdev Morava s.r.o. a TQM – holding s.r.o.

Vlaky

Drážní dopravci – České dráhy, a.s. a ARRIVA vlaky s.r.o.