„Zachování dostupnosti primární péče je pro nás prioritou. Přestože je systém řešení v rukách státu, jako kraj podáváme pomocnou ruku. Bez vzdělávání nové generace nebude systém zdravotní péče dlouhodobě udržitelný,“ říká Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví.

Krajské příspěvky na zřízení ordinace

S cílem zajistit i v budoucnu dostupnou primární lékařskou péči poskytuje Zlínský kraj od loňského listopadu také příspěvky na zřizování nových praxí tam, kde byly bez náhrady ukončeny, nebo se uzavření ordinace plánuje.

Dotace je určena na zařízení ordinací praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních dětských psychiatrů a zubních lékařů.

Rodiče jsou zoufalí, lékaři přetížení. V kraji je nedostatek dětských psychiatrů

Aktuálně vedení kraje rozhodlo o poskytnutí 255 700 korun na vybavení nové ambulance zubního lékaře ve Vsetíně. Například z dětských psychiatrů, kterých je v kraji akutní nedostatek, se zatím nepřihlásil nikdo.

Přitom většina ze stávajících ordinací nové pacienty nepřijímá, v opačném případě je čekací doba až půl roku.

Jeden zubař pro 1200 pacientů

„Počet stomatologů ve Zlínském kraji je 559, z toho pracujících 417. Zbytek jsou důchodci a ženy na mateřské dovolené. Podle počtu obyvatel vychází na jednoho zubního lékaře v průměru necelých 1200 pacientů. Toto číslo je odpovídající průměru v Evropě. Mění se postupně rozložení zubních praxí, které se koncentrují ve větších aglomeracích, kam často dojíždí lidé za prací. Je to stejné jako s obchody,“ řekla krajská mluvčí České stomatologické komory Vladimíra Kubíčková.

Lékaři stárnou a odcházejí do důchodu, zdravotní péče přestává být dostupná

Stomatologická komora řeší a kontroluje způsobilost zubních lékařů k vykonávání povolání, to znamená vzdělávání, kontakty s pojišťovnami, zavádění zákonů do praxí stomatologů apod. „Nemáme informace o situaci zubních lékařů v kraji v tom smyslu, kolik jich aktuálně chybí, jestli mají volnou kapacitu, případně kolik pacientů ze zrušených ordinací momentálně nemá zubaře. Ani informaci o tom, zda se bude v blízké době otvírat nová ordinace,“ dodala mluvčí.

Kde hledat zubaře?

Na portálu české stomatologické komory si mohou lidé najít podle města ordinace a případně zjistit ty, které přijímají nové pacienty. Ani v jednom ze čtyř největších krajských měst však žádná taková není.

Kde hledat praktického lékaře?

Rada zní, obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které jste registrovaní. Ta vám ze zákona musí zajistit místní a časovou dostupnost zdravotní péče, to znamená lékaře v dostatečné blízkosti vašeho bydliště.

Na internetových stránkách Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb si lze lékaře vyfiltrovat například podle města.

Věková struktura lékařů ve Zlínském kraji je alarmující. Šedesát procent praktických lékařů pro dospělé má víc než šedesát let. Když odejdou do důchodu, těžce se za ně hledá náhrada. Proto většina přesluhuje a dál ordinuje. Jedenáct procent praktiků má dokonce víc než sedmdesát let. Nejinak je tomu u pediatrů, každý druhý je ve věku na jednašedesát let, u zubařů je takových téměř třicet procent.