Klíšťata, to je každoročně se opakující téma, které je obzvlášť v době prázdnin více než aktuální. Ve Zlínském kraji letos hygiena eviduje už patnáct onemocnění klíšťovou encefalitidou a nákaz dále přibývá. Pacienti jsou hlášeni napříč krajem od Mysločovic, Slušovic až po Rožnov pod Radhoštěm, Nedašov nebo Valašské Meziříčí. Největší nárůst onemocnění je v posledních letech v okresech Vsetín a Zlín.

Klíště. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

V červnu provedli pracovníci hygieny vlajkování (sběr) klíšťat v Rožnově pod Radhoštěm. „V laboratoři v Ostravě byl potvrzen pozitivní průkaz viru středoevropské klíšťové encefalitidy v klíšťatech. Procento infikovaných klíšťat se v ohniscích pohybuje od jednoho do tří, nicméně možnost onemocnění v této lokalitě nelze vyloučit,“ říká Jana E. Hošková z Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

Na klíště můžete narazit i ve městě

Klíšťata mají ráda teplé a vlhké počasí, proto je jejich výskyt nejvyšší ve dvou obdobích: na přelomu května a června a dále v měsíci září. Typickým domovem klíštěte jsou zejména okraje listnatých a smíšených lesů, porosty na okraji vodních toků.

Často se vyskytují také na loukách (hlavně na neudržovaných), okrajích polních a lesních cest, ale i v parcích a v zahradách. „V posledních letech jsme zaznamenali i nákazy u osob, které se pohybovaly pouze v městských aglomeracích, tedy nezávisle na pobytu ve volné přírodě,“ dodává Jana E. Hošková.

Podle její kolegyně z krajské hygieny Vlasty Fojtíkové je nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou očkování, které lze provést v průběhu celého roku.

Každá rodina má na klíště svůj fígl

Co dělat, když už se do člověka klíště „zakousne“? Způsobů, jak odstranit klíště, existuje opravdu nespočet. Téměř každá rodina má nějaký speciální postup, který se traduje z generace na generaci.

„Pokud si najdete klíště, je nutno jej co nejdříve odstranit. Nečekejte, ale jednejte. Doporučuji si nejdříve nasadit rukavice, protože pracujete s infekčním roztočem,“ říká magistra farmacie Naděžda Procházková.

Klíště je pro psy stejnou hrozbou jako pro lidi. Odstraňte je rychle a bezpečně

Klíště nemažte žádným olejem, mýdlem, medem a podobně. „Tyto prostředky by mohly klíště přidusit, a to zareaguje tak, že obsah svých střev plný patogenů vyzvrací do vaší krve,“ vysvětluje Procházková. A to už může být původ následných komplikací jako je borelióza nebo encefalitida.

Netočit, jen vytáhnout. Poté dezinfikovat

V lékárnách jsou dostupné přípravky, které umí klíště ihned zabít bez dušení. Pokud máte takový přípravek po ruce, použijte ho. Nastříkejte nebo naneste na klíště, až pote přichází fáze vytahování. „Klíště vytahujeme pinzetou nebo speciálním háčkem či kartou (k dostání jsou rovněž v lékárně), netočíme s ním ani doleva ani doprava, prostě jej uchopíme pinzetou a vytáhneme,“ pokračuje magistra.

Pokud se stane, že v kůži zůstane hlavička, pokuste se ji pinzetou znovu odstranit. V případě, že v kůži zůstanou kusadla, tělo si s nimi poradí jako s obyčejnou třískou. „Po odstranění klíštěte je důležité místo vydezinfikovat, nejlépe dezinfekcí na bázi jodu,“ dodává Procházková.

Jak správně a bezpečně odstranit klíště? Podívejte se na video:

Je možné, že se v rozmezí dvou týdnů objeví na kůži červený flíček. Pokud se flíček zvětšuje do velikosti dvacetikoruny, pokud je ještě větší, má tvar terče s červeným středem, je nutné navštívit lékaře, který pravděpodobně naordinuje antibiotika.

Klíště je vytaženo, co s ním?

Povedlo se odstranit přisáté klíště, ale co teď s ním? Nesahat na ně, nemačkat. „Ideálně zabalit do toaletního papíru a spláchnout, případně zabalit do novin a spálit. Pokud možno vše v rukavicích,“ radí magistra.

Preventivní opatření

Existuje spousta možností, která můžete použít k odpuzeni klíšťat a jiného otravného hmyzu. Například repelentní spreje, gumičky, náramky či užívání B-komplexu. Gumičky a náramky jsou napuštěné přírodními silicemi, jejichž vůně klíšťatům a komárům moc nevoní. „Je dobré děti na tábory či do přírody těmito přípravky vybavit,“ uzavírá lékárnice Procházková.

Klíšťata sleduje také Český hydrometeorologikcký ústav. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR vydává denně předpověď jejich aktivity.

Aktivita klíštěte vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě, která jsou připravena k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou klíštěte roste stupeň rizika napadení. Akutální předpověď naleznete ZDE.