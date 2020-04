„Aktuálně máme v našem kraji potvrzenu nákazu novým typem koronaviru u 222 osob, z toho 117 osob je z Uherskohradišťska, 36 osob je ze Vsetínska, 44 osob ze Zlínska, 25 nakažených je z Kroměřížska. U 41 osob se jedná o cestovatelskou anamnézu, v 85 případech jde o kontaktní přenos, a v 96 případech se nepodařila zjistit příčina přenosu nemoci. Celkový počet vyléčených pacientů zůstává 28,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

ONLINE - Vše ke koronavirové situaci

Počty nakažených osob dle věkových kategorií jsou následující:

0 - 14 let 22 osob

15 - 24 let 21 osob

25 - 34 let 39 osob

35 - 44 let 32 osob

45 - 54 let 43 osob

55 - 64 let 28 osob

65+ let 37 osob



Vývoj nákazy ve Zlínském kraji v čase:

Středa 8. dubna – 20 nově potvrzených případů, 11 z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska, 2 z Kroměřížska, 5 ze Vsetínska.

Úterý 7. dubna – 7 nově potvrzených případů, 3 ze Vsetínska, 2 ze Zlínska a 2 z Kroměřížska; 10 nově vyléčených.

Pondělí 6. dubna – 2 nově potvrzené případy, 1 z Uherskohradišťska, 1 ze Vsetínska; 1 nově vyléčený.

Neděle 5. dubna – 1 nově potvrzený případ z Uherskohradišťska, 11 nově vyléčených.

Sobota 4. dubna – 9 nově potvrzených případů, 1 z Kroměřížska, 5 ze Vsetínska, 2 ze Zlínska, 1 z Uherskohradišťska; 5 nově vyléčených: 4 z Uherskohradišťska, 1 z Kroměřížska.

Pátek 3. dubna – 28 nově potvrzených případů, 9 z Uherskohradišťska, 9 ze Zlínska, 3 z Kroměřížska, 7 ze Vsetínska.

Čtvrtek 2. dubna – 5 nově potvrzených případů, 2 jsou z Uherskohradišťska, 1 ze Vsetínska, 1 z Kroměřížska a 1 ze Zlínska; 1 nově vyléčený ze Vsetínska.

Středa 1. dubna – 18 nově potvrzených případů, 14 je z Uherskohradišťska, 2 ze Vsetínska, 1 ze Zlínska a 1 z Kroměřížska.

Úterý 31. března – 3 nově potvrzené případy, všechny jsou z Uherskohradišťska.

Pondělí 30. března – 5 nově potvrzených případů, 4 jsou z Uherskohradišťska, 1 z Kroměřížska.

Neděle 29. března – 17 nově potvrzených případů, 15 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.

Sobota 28. března – 5 nově potvrzených případů, 2 jsou z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska a 1 z Kroměřížska.

Pátek 27. března - 11 nově potvrzených případů, 9 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.

Čtvrtek 26. března – 7 nově potvrzených případů, 5 je ze Zlínska, 2 z Uherskohradišťska.

Středa 25. března – 9 nově potvrzených případů, 2 jsou z Kroměřížska, 7 z Uherskohradišťska.

Úterý 24. března – 8 nově potvrzených případů, 6 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.

Pondělí 23. března – 10 nově potvrzených případů, 3 osoby jsou z Uherskohradišťska, 3 osoba z Kroměřížska, 3 osoby ze Zlínska a 1 osoba ze Vsetínska.

Neděle 22. března 2020 – 4 nově potvrzené případy, 1 osoba je z Uherskohradišťska, 1 osoba je z Kroměřížska a 2 osoby jsou ze Zlínska.

Sobota 21. března 2020 – 6 nově potvrzených případů, jedná se o 4 muže a 2 ženy, jedna osoba je ze Zlínska a pět osob z Uherskohradišťska, ve všech případech o kontaktní přenos.

Pátek 20. března 2020 – 7 nově potvrzených případů, jedná se o 3 muže a 4 ženy, čtyři osoby jsou ze Zlínska, 2 osoby z Kroměřížska a 1 osoba ze Vsetínska.

Čtvrtek 19. března 2020 – 0 nově potvrzených případů.

Středa 18. března 2020 – 16 nově potvrzených případů, jedná se o 5 mužů a 1 ženu z Uherskohradišťska, 3 muže a 2 ženy ze Vsetínska, 1 muže a 2 ženy z Kroměřížska a 1 muže a 1 ženu ze Zlínska.

Úterý 17. března 2020 – 4 nově potvrzené případy, jedná se o 4 muže, 2 jsou ze Zlínska a dva z Kroměřížska, u tří je potvrzená cestovatelská anamnéza a v jednom případě jde o kontaktní přenos.

Pondělí 16. března 2020 – 5 nových potvrzených případů, jedná se o 2 muže a 2 ženy z Uherskohradišťska, kteří mají anamnézu kontaktním přenosem, a o 1 ženu ze Zlína s cestovatelskou anamnézou.

Neděle 15. března 2020 – 2 potvrzené případy, jedná se o 2 muže z Uherskohradišťska, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19 kontaktním přenosem.

V pátek 13. března 2020 – 8 potvrzených případů, jedná se o 2 ženy - matku s dcerou, dále jde o tříčlennou rodinu – rodiče se synem, kteří mají vazbu na potvrzený případ z Olomouce a další 2 muže a 1 ženu.

Ve čtvrtek 12. března 2020 - 2 potvrzené případy, jedná se o 2 ženy z Uherskohradišťska, jedna žena přicestovala z Irska, druhá žena přicestovala z Rakouska.

Ve středu 11. března 2020 2 potvrzené případy, jedná se o ženu z Rožnova pod Radhoštěm, která se vrátila z italské Val Gardeny. Průběh nemoci je velmi mírný a žena je doma. Tento případ nesouvisí s v pondělí prvním potvrzeným případem v Rožnově. A dále se jedná o muže z Uherského Hradiště.

V pondělí 9. března 2020 se potvrdila nákaza u ženy z Rožnova pod Radhoštěm.