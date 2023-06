Uherské Hradiště, Luhačovice, Šumice a Haluzice. To jsou obce, kde se ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad. Zvítězily v letošním ročníku soutěže O keramickou popelnici. Další šestice obcí bodovala ve sběru starého elektra. Zástupci samospráv převzali ocenění v úterý 6. června na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.

Třídící pytle na odpadky. Ilustrační foto. | Foto: Deník

„V kategorii měst nad patnáct tisíc obyvatel zvítězilo Uherské Hradiště a polepšilo si tak z loňského druhého místa. Na druhé příčce se umístil Uherský Brod, který byl loni první, třetí místo obsadil stejně jako v loňském roce Zlín,“ informovala mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

V kategorii obcí s počtem obyvatel od 2 do 15 tisíc zvítězily Luhačovice, následované Starým Městem, které si i po roce udrželo stříbrnou pozici, a na třetím místě skončily Boršice. Mezi obcemi do 2 tisíc obyvatel obhájily loňské první místo Šumice, následované Újezdem a Pozděchovem. Mezi malými obcemi do pěti set obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Haluzice, v těsném závěsu obec Křekov a bronzové Rajnochovice.

Nejlepší obce obdržely kromě věcných cen také motivační příspěvek od Zlínského kraje na podporu odpadového hospodářství. Obce na prvním místě v každé kategorii si odnesly 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a za bronzovou příčku získaly 10 tisíc korun.

Za třídění vysloužilých elektrozařízení v kategoriích kolektivního systému ASEKOL si odnesly první cenu Valašské Meziříčí, Nivnice a Dolní Bečva. Hodnocena byla výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů za uplynulý rok na sběrných dvorech v přepočtu na jednoho obyvatele. Každá z oceněných obcí získala odměnu ve výši 20 tisíc korun.

Ocenění v kategoriích kolektivního systému Elektrowin putuje letos do Boršic, Slavičína a Holešova.