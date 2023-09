Další silnice ve Zlínském kraji získají letos nový koberec. Podívejte, které

Nový živičný koberec získají ještě v tomto roce další úseky krajských silnic, které by jinak musely na opravu ještě počkat. Umožní to padesátimilionový příspěvek do rozpočtu pro Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Původně neplánovanou částku získá ředitelství na základě zářijového rozhodnutí krajských zastupitelů.

Havarijní silnice. Nebezpečná krajnice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda