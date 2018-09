Zlínský kraj bude zasažen vichřicí kolem osmé hodiny večerní

Na Českou republiku se žene silný až velmi silný vítr. „Očekávají se velké škody a výpadky elektřiny,“ upozorňuje Meteo Včasné varování. Varování platí pro celé území republiky. Silný vítr by se měl objevit nad územím republiky ve 12 hodin v neděli 23. září a přetrvávat by měl do 18. hodiny v pondělí 24. září.

Nejsilnější nárazy větru mají být ve večerních a nočních hodinách. „Očekáváme nárazy větru 50 až 90 km v hodině, ojediněle v nízkých polohách až 110 kilometrů v hodině,“ uvádí server Meteo. Na horách by měly být nárazy vyšší, a to od 80 do 140 km/hod., na hřebech hor ojediněle i vyšší. Přičemž směr větru jde od západu na východ. ČTĚTE TAKÉ: Zlínskem obchází medvěd. Jdou teď po sladkém Předpokládá se, že Zlínský kraj by měl být zasažen v nočních hodinách. „Silný vítr se na území kraje očekává kolem 20. hodiny o síle 100 až 110 km v hodině,“ vysvětlila Deníku meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu. Potvrdila, že vítr bude mít sílu vichřice. Slábnout by měl v zítřejších dopoledních hodinách. „Stále ale půjde o čerstvý vítr o síle až 60 kilometrů za hodinu,“ uvedla s tím, že pak dojde k výraznému ochlazení. „Ve večerních hodinách očekáváme velice prudký pokles teplot. Během krátké doby se může ochladit o 8 až 11 stupňů,“ uvedl Meteo Včasné varování. ČTĚTE TAKÉ: Uprchlík Ara: dobrodruh je zpět v zoo

