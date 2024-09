Oldřich Hájek totiž vedl už od samého začátku sčítání hlasů. Voliči mu jich odevzdali 10 534 (36,94%), zatímco 7 460 hlasů (26,26%) od nich obdržel Patrik Kunčar.

Nejvyššího volebního zisku v jednotlivých obcích volebního obvodu č. 80 dosáhl Oldřich Hájek v Jankovicích na Uherskohradišťsku, kde mu voliči odevzdali 68,18% hlasů, zatímco tam hlasovalo pouhých 14,54% voličů pro Patrika Kunčara. Ten zaznamenal nejvýraznějšího vítězství v Drslavicích, kde získal důvěru 46,57% voličů, zatímco Oldřich Hájek jen 26,02% hlasů.

Velmi těsně dopadl jejich souboj v domovském Uherském Brodě Patrika Kunčara, jenž tam zvítězil rozdílem 52 hlasů, poměrem 1377 proti 1325.

„Chtěl bych poděkovat své rodině za podporu v průběhu celé kampaně. Ale zejména bych chtěl velmi poděkovat voličům za úžasný výsledek v prvním kole a poprosit je o podporu v kole druhém. Pro druhé kolo se chci zaměřit zejména na kontaktní kampaň a být voličům nablízku. K protikandidátovi přistupuji s velkým respektem a věřím ve férovou a čistou soutěž, kdy za sebe rozhodně nepovedu negativní kampaň,“ sdělil Deníku Oldřich Hájek.

Podobně reagoval Patrik Kunčar. „Vážím si každého hlasu a důvěry mých voličů, a za to jim moc děkuji. Čekal jsem, že Oldřich Hájek první kolo vyhraje, vzhledem k tomu, že krajské volby ve spojení se senátními byly referendem o vládě a bohužel vím, jaká nálada ve společnosti panuje. Na druhou stranu jsem si uvědomoval, že na té mojí straně politického spektra jsou další kandidáti z vládní koalice i lidi z pravého spektra, takže tam jsme si vzájemně odčerpávali hlasy. Přiznám se ale, že jsem odhadoval trošku těsnější výsledek,“ řekl Patrik Kunčar.

Také on se už nyní chystá na druhé kolo senátních voleb. „Budu s mým týmem celý týden makat, abychom přesvědčili nerozhodnuté voliče a oslovili co nejvíc lidí v terénu. Samozřejmě se budu snažit domluvit s mými protikandidáty na nějaké podpoře. Věřím, že by to druhé kolo mohlo pro mě dobře dopadnout,“ dodal Patrik Kunčar.

Třiačtyřicetiletý ekonom a včelař Oldřich Hájek (ANO) působí jako místopředseda Českého svazu včelařů pro okres Zlín a děkan na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Jedenapadesátiletý Kunčar (KDU-ČSL) je senátorem od roku 2014, kdy zvítězil v doplňovacích volbách. V roce 2018 svůj mandát obhájil. Dříve byl starostou Uherského Brodu. V Senátu je Kunčar místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 27. a sobotu 28. září.