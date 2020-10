Zdroj: Deník

Lidé volí krajské zastupitelstvo a ve Zlínském kraji také dávají hlas kandidátům do Senátu za volební obvody č. 81 - Uherské Hradiště a č 78 Zlín.



Volební místnosti jsou otevřeny úderem páteční 14. hodiny a uzavřou se ve 22 hodin večer. V sobotu pak bude možné svůj hlas odevzdat od 8 do 14 hodin.



Do Senátu se volí většinovým systémem – 2. a 3. října vybíráte ze všech kandidátů.



Pokud politik nezíská nadpoloviční většinu hlasů, dva nejúspěšnější postoupí do 2. kola za týden.



Volební místnosti budou v pátek otevřené od 14:00 do 22:00. V sobotu od 8:00 do 14:00.

„Každé volby chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. MP Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Samotné opatření tak odstartovalo půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy dnes ve 13:30 hodin.

Na území města Zlína je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do kontrolních sektorů.

„Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření," informoval za zlínské strážníky Pavel Janík.

Zákaz volební agitace

Ve dny voleb je také zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

„Ať už je názor občanů na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jakýkoliv, prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a do všech vnitřních prostor objektů vstupujte jen s nasazenými ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,“ upozornil I. zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.

Ústřední téma: nemocnice

Nová krajská nemocnice. To je ústředním tématem krajských voleb ve Zlínském kraji. Stanou se tak vlastně i referendem, kudy se má krajské zdravotnictví ubírat.

Varianty jsou dvě – postavit nové zařízení ve Zlíně - Malenovicích, nebo zmodernizovat stávající špitál. Zatímco stavbu zcela nové nemocnice na zelené louce prosazuje KDU-ČSL a STAN, zbylé hlavní strany jsou pro rekonstrukci a dostavbu stávajícího areálu Baťovy nemocnice. Celkem se o přízeň voličů uchází 14 politických stran, hnutí či koalic.

Velkým zastáncem stavby nemocnice za 8 miliard je současný hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Zlínský kraj je specifický tématem výstavby nové nemocnice. V celorepublikovém rozměru je to jedinečné téma, které se silně komunikuje v kampani. V tomto ohledu by se výsledky ve Zlínském kraji mohly odlišovat od výsledků v jiných krajích,“ komentovala volby politoložka Eva Lebedová.

Podle ní se však do volebního chování budou promítat i věci, které se řeší v celostátní politice.

„To znamená epidemie. Očekávám, že současná situace s COVID ovlivní volební účast. Podobné náznaky jsme sledovali v okolních zemích, kde se nedávno volby uskutečnily. Například v Polsku při červnových prezidentských volbách došlo k poklesu voličů, zejména z řad starších ročníků,“ uvedla politoložka.

„Další důvod poklesu účasti je, že krajské volby obecně nejsou lidmi vnímané jako tolik důležité. Jsou to takzvané druhořadé volby z hlediska vnímání voličů. O to víc si myslím, že řada voličů, především rizikových skupin, bude zvažovat, jestli za těchto okolností má pro ně takový význam jít k volebním urnám,“ vysvětlila Eva Lebedová.

Koho zvolíte do Senátu?

Ve volebním obvodě 78 – Zlín budou voliči vybírat ze sedmi kandidátů.

Post obhajuje jednapadesátiletý Tomáš Goláň (SEN21). Do senátu se Goláň dostal – po rezignaci svého předchůdce Františka Čuby – teprve před dvěma lety v květnu 2018 v doplňovacích volbách.

Proti Tomáši Goláňovi se postaví Michaela Blahová (KDU-ČŠL), prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček (MZH), ředitel zlínského divadla Petr Michálek (STAN), vydavatel Jan Doleček (KSČM) či lékař Pavel Stodůlka a plukovník generálního štábu v záloze Radek Henner (SPD).

Ve volebním obvodu č. 81 - Uherské Hradiště po šestiletém volebním období obhajuje pozici senátora 64letý podnikatel a politik Ivo Valenta, majitel skupiny herního průmyslu SYNOT a spoluvlastník firmy vydávající internetové Parlamentní listy. Toho navrhuje Strana soukromníků ČR.

Mezi čtveřicí jeho konkurentů jsou starosta Starého Města Josef Bazala (KDU-ČSL), někdejší dlouholetý poslanec Antonín Seďa (ČSSD ), ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek (ODS) a podnikatelka Jarmila Blažková (SPD).

Zlíňané volili v řádných senátních volbách naposledy v roce 2014.

Voliči si vybírali ze 12 kandidátů. Do druhého kola postoupila Alena Gajdůšková (ČSSD) a František Čuba (SPO).

Oba získali shodně 23% hlasů. Ve druhém kole už byl rozdíl mezi oběma kandidáty markantnější. Čuba zvítězil o devět procentních bodů 54 ku 45 procentům.

František Čuba však na funkci senátora v průběhu volebního mandátu roku 2018 rezignoval. Důvodem byla jeho absence na jednáních.

V květnových doplňovacích volbách pak zvítězil Tomáš Goláň (SEN21) a zaujal na následující dva roky jeho Čubovu místo. Tomáš Goláň (SEN21) post v letošních volbách obhajuje.

Volby do zastupitelstva

Voliči ve Zlínském kraji mohou letos hlasovat pro jednu ze čtrnácti politických stran, hnutí či koalic. Své hlasy odevzdají v jednom z šesti set osmdesáti šesti okrsků.

Nejvíce volebních místností – 220 má Zlínsko, na Kroměřížsku je 166 a na Uherskohradišťsku 151.

Nejméně okrsků – 149 je na Vsetínsku.

Piráti letos poprvé

O mandáty v 45 členném krajském zastupitelstvu Zlínského kraje se letos poprvé utká také Česká pirátská strana (Piráti).

Do voleb Piráti vyslali 50 kandidátů. Lídrem kandidátky je jednatřicetiletá finanční analytička Hana Ančincová. Ona sama bude volit dnes v podvečer v Kroměříži.

Zlínský kraj byl při volbách v roce 2016 jediným v republice, kde vyhráli lidovci.

Slavilo se už dlouho před příjezdem tehdejšího i současného lídra strany Jiřího Čunka. Zatímco štáb už slavil nad průběžnými výsledky, Jiří Čunek se trápil se zahradní sekačkou.

Česal tehdy na zahradě jablka a otřásal švestky. Vyprávěl, že chtěl splnit ještě další úkol, ale rozbila se mu sekačka a proto do Zlína přije pozdě.

Hnutí Ano zase mělo z pohledu ostatních úsměvný zážitek – volební úspěch slavili na zlínském zámku, ale nachystané vdolečky jim před dveřmi ukradli bezdomovci.

Všichni kandidáti do Senátu za volební obvod 78 – Zlín uvedli, že půjdou k urnám už dnes.

Výjimkou je pouze Jan Šťovíček (MZH), který z důvodu trvalého bydliště v Praze volit nemůže.

Pavel Stodůlka (NEZ), Michaela Blahová (KDU-ČSL), Tomáš Goláň (SEN21) i Petr Michálek (STAN) budou volit ve Zlíně, Jan Doleček (KSČM) v Zubří a Radek Henner (SPD) v Přílepech.

Komisařů je dostatek

Hodinu před otevřením volebních místností je všechno připravené k zahájení krajských voleb například ve Vsetíně a Valašském Meziříčí.

Tiskoví mluvčí hlásí dostatek volebních komisařů, nesetkali se tam s nezájmem. Nikdo z komise k pátečnímu popoledni neodřekl. V případě nutnosti je zajištěný dostatek náhradníků.

Krátce po otevření volebních místností byla volit také čtyřiaosmdesátiletá důchodkyně z Kroměříže Jiřina Přívarová.

„Vůbec mi současné zhoršené podmínky nevadily a neodradily mě,“ zdůraznila Jiřina Přívarová.

„Dokonce jsem na současný stav napsala báseň. Láska v době koronačasu nechuraví, láska se nedá, vykvete zase, i když o tom viru zatím nic neví,“ recitovala úryvek ze svého díla Jiřina Přívarová.

Volební účast v pátek

Jen něco málo přes deset procent, tolik voličů dorazilo v rámci krajských a senátních voleb k volebním urnám v Dolním Němčí na Slovácku, celorepulikové Vesnici roku 2018, v pátek 2. října před 18. hodinou.

Deník o tom informovaly předsedkyně dvou tamních volebních komisí Blanka Kadlčková a Dana Talská.

"Otrokovičtí voliči budou volit 45 členů Zastupitelstva Zlínského kraje. Otrokovice ale nespadají do třetiny volebních obvodů Senátu, kde se bude volit, a proto se voličů našeho města volby do Senátu tentokrát netýkají. Průběžná volební účast je v našem městě první den voleb v 17:00 hodin přibližně 14,41 %.

Z celkového počtu 14 442 voličů jich odvolilo 2082," uvedla k průběžné volební účasti mluvčí Otrokovic Romana Pastuszková.

Volební účast ve Zlíně byla dnes o půl deváté večer 28,45 %, v místním referendu o vodě hlasovalo 22,97 % oprávněných voličů.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU