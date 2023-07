Velké kino ve Zlíně bude chátrat nejméně další tři roky. Dříve se opravy nedočká

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Obdobně jako v předchozích letech se i letos v závěru Zlín Film Festivalu stalo terčem kritiky Zlíňanů chátrající Velké kino. Kvůli narušené statice je už více než sedm let uzavřeno a nejspíš ještě několik let zůstane. Opravy by se podle radnice mohlo dočkat nejdříve za tři roky. Podle aktuálního návrhu vyjde na zhruba 440 milionů korun.