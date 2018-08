Zlechovská dožatá, jedinečná slavnost žní a chleba

Ani zakaboněná obloha, z níž tu a tam padaly drobné dešťové kapky, neodradily v neděli odpoledne zlechovskou krojovanou chasu, občany obce a přespolní, od uspořádání 2. ročníku zlechovských dožínek, konce sklizně stříbrného žitka a pšeničky zlaté.

Dožínková slavnost začala v kostele svaté Anny mší svatou, kterou celebroval zlechovský a buchlovický kněz P. Rudolf Chmelař. Při modlitbách prosil Pána Boha, aby dary přinesené k chrámovému oltáři proměnil a staly se všem lidem pokrmy a nápoji pro věčný život, aby lidem dobré živobytí dal.

„Když se obilí zaseje, je třeba doufat a čekat, že bude příznivé počasí. A pak mít vytrvalost a obilí včas sklidit. To všechno hospodáři ve Zlechově vědí. Vědí i to, že to není samozřejmé, jinak by nebyli v tomto chrámě a neděkovali Bohu za sklizenou úrodu obilí,“ řekl páter Chmelař.

Po skončení bohoslužby si před kostelem v kruhu krojované chasy s hospodáři, Marii a Ladislavem Koudelkovými, a krojovanou mládeží zatančil sólo. Pak společně nasedli do přistaveného historického kočáru taženým koňmi, na jehož nekrytém kozlíku seděl vozka Antonín Nevřivý, majitel Ranche Nevada, už léta přítel spřízněných koňských duší.

Zlechovské dožínky, to nebylo pouhé ukončení sklizně lánů zlatého obilí kombajny nebo kosami na záhumencích, ale také ukázka starých dožínkových obyčejů a společenské zábavy. Za historickým kočárem se do ulic obce vydal na žlutozeleném traktorku naloženém malými snopy pšenice dvouletý Danielek Churý.

„Doma trénoval jízdu vpřed i vzad, ale nejvíc se mu líbilo řazení rychlostí. Nestačili jsme dobíjet baterie. Hodně práce mně dalo svázat postaru snopy obilí, naskládat je na tu malou vlečku a ještě je dobře přitáhnout takzvaným pauzem, tyčí a lanem,“ líčil dožínkové přípravy traktorku svého vnuka Jaroslav Churý. Neskrýval radost nad tím, že klučina jel v dožínkovém průvodu s traktorkem velmi opatrně, byť za neustálého dohledu svého táty.

Na prostranství před obecním úřadem, kde vládla úžasná nálada, si mohli návštěvníci dožínek vybrat podle gusta. Zaposlouchat se mohli do písniček v podání dechové hudby Nedakoňanka nebo Stoprounských vinařů z Boršic, které na harmoniku doprovázela Alena Stodůlková.