Zlatý kříž v Brodě bude zdobit reliéf spojený s historií města

Reliéf v dlažbě by měl letos ozdobit takzvaný Zlatý kříž v Uherském Brodě. Ulice Příčnou a Úzkou by totiž vedení města Komenského chtělo opravit. V rámci prací by měl být do křížení ulic vsazen reliéf, který by měl spojitost s Uherským Brodem, Janem Amosem Komenským nebo Přemyslem Otakarem II. O co půjde konkrétně, určí až architektonická soutěž.

Ulice v centru města se měly začít opravovat už v dubnu, vysoutěžený uchazeč však odstoupil a Brod musel vypsat nové výběrové řízení. "Odstoupil z časových důvodů, proto jsme trochu upravili podmínky. Projekt by měl být realizovaný do konce října a měl by trvat 12 týdnů, bude však na zhotoviteli, kdy začne, pevný je jen termín dokončení," sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar. ČTĚTE TAKÉ: Řidič v Hradišti zdemoloval stojany na kola. Nadýchal téměř tři promile Podle slov starosty na místě dojde k výměně veřejného osvětlení, opravě kanalizace a rozvodů elektřiny. Křížení ulic mezi oběma brodskými náměstími by mělo mít žulový povrch. "Chceme, aby měl střed města důstojnou podobu. Proto jsme oslovili i majitele nemovitostí, aby si opravili fasády svých domů," upozornil Patrik Kunčar. Města v ulicích vlastní tělocvičnu, kde k tomu kroku dojde. Budovu zateplí a fasáda bude nově zelená. Odhadovaná cena prací je šest milionů korun. Po dobu oprav budou ulice zavřené. "Ulice se dají dobře obejít, takže to nebude problém. Navíc naše město pak bude ještě hezčí," pousmála se mladá maminka Jana Koudelková. Ulice takzvaného Zlatého kříže mají své jména podle slov starosty asi čtyři roky. "Jsou to nejvýstavnější prostory města," poukázal Patrik Kunčar s tím, že při slavnostním pojmenování byla na místě výstava. Zlatý kříž má podle něj potenciál být reprezentativním místem s galerií či kavárnou. ČTĚTE TAKÉ: Jak jsme žili v Československu. Tentokrát z Bílovic

Autor: Blanka Malušová