Určeno bylo pedagogům ze Zlínského a Jihomoravského kraje, účastnilo se ho 7 kandidátů.

Vítěze určila odborná porota na základě přihlášek, pohovorů s kandidáty a obhajob, které se uskutečnily před slavnostním vyhlášením.

Během těchto obhajob byl každý pedagog představen prostřednictvím nápaditých prezentací a scének, které si připravili jeho žáci.

Účastníky přišli pozdravit také hejtman Jiří Čunek a krajský radní pro školství Petr Gazdík.

Vítězka Pavlína Strýčková učí na kunovické základní škole čtyři roky, jedná se o její vůbec první učitelskou štaci.

Její aprobací je matematika a tělesná výchova. O své nejoblíbenější učitelce její žáci prozradili: „Žádný z učitelů není tak skvělý, obětavý a zábavný, jako právě ten náš, vlastně ta naše. Často přichází s novými nápady, a i když je někdy tajemná jako „x“ v rovnici, vždy nás mile překvapí. Je to učitelka, se kterou i to nejtěžší učivo zvládneme levou zadní a ještě i s úsměvem. Svoji energii a pozitivní náladu přenáší do našich hodin vrchovatou měrou. Vždy dokáže pomoci a nabídnout řešení. Pokud potřebujeme, najde si na nás vždy čas. Vyslechne nás a je jedno, zda se jedná o problém školní, či osobní.“

Za Jihomoravský kraj se včera vítězem stal Martin Bublák ze Základní školy a Mateřské školy Dolní Kounice a společně s Pavlínou Strýčkovou oba postupují dále, do semifinálového kola soutěže.

Děti ze Zlína

Paní učitelka Jana Lorencová je naše třídní učitelka od první třídy. Učí nás češtinu, matematiku podle metody profesora Hejného (a to i naše rodiče), angličtinu, hudební a výtvarnou výchovu, přírodovědu. Moc rádi bychom paní učitelce poděkovali za to, že nám ukázala, že i učení může být zábava, za její trpělivost a její ojedinělé učební metody, které nám daly nejlepší základ pro naše další studia a díky kterým chodíme do školy rádi.

Zážitek dětí z Kunovic

Minulý rok na lyžařském výcviku jsme vyšli obdivovat zasněženou krajinu. Cestou jsme se koulovali, dělali kotrmelce… Když jsme si mysleli, že se blíží konec naší cesty, zatvářila se paní učitelka Strýčková vážně. „Děcka, vypadá to, že jsme špatně odbočili!“ sdělila smutným hlasem. Samozřejmě jsme byli z té zprávy dost otrávení. Udělali jsme čelem vzad a pomalu se začali vracet zpět. Ale přece jen nám něco nesedělo. Po chvilce jsme uslyšeli hlasité křupání sněhu. Otočili jsme se a vidíme, jak všichni pedagogové utíkají od nás pryč a chtějí se schovat za stromy. Došlo nám, že zpráva o špatné cestě byl jen další vtip paní učitelky. Ihned jsme se za nimi rozběhli. Společně na chatě jsme se tomu ještě mnohokrát smáli.

V letošním, již 26. ročníku se regionálních kol účastní celkem 68 pedagogů. Vítězové regionálních kol postupují do semifinále, které proběhne v zrcadlových sálech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve středu 6. března. Veřejné finále v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze se uskuteční na Den učitelů, ve čtvrtek 28. března. Slavnostní korunovace nového zlatého Ámose je spojena s oslavou Dne učitelů na Kantorském bále v pátek 29. března v hotelu Ambassador, Zlatá husa v Praze.