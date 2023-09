Podíváme-li se na historii období sběrného nebo také loveckého včelařství detailněji, tak určitě se i staří Slované snažili zmocnit medu od divokých včel. Z brtí, dutin stromů, kde měly divoké včely plásty s medem, jej vybírali. Později začali o včely pečovat a vyrábět z jejich produktů, kupříkladu z medu, medovinu.

O ní a dalších produktech včel, které sloužili Slovanům prozradil řadu zajímavostí archeolog, publicista a vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea Luděk Galuška. Nápoj zvaný Medos je podle něj vzpomínán i v písemných pramenech z 9. a 10. století.

„K němu se dokonce vztahuje tak trochu vysvětlení, že Medos byl nápoj, který vzniká ze zkvašeného medu, takže můžeme říci, že je to ta naše dnešní medovina. Jestli Slovanům chutnala, nebo zda ji něčím kořenili či přichucovali, nebo, co do ní opravdu dávali, to dnes nevíme,“ tvrdí Luděk Galuška.

Zkvašený med staří Slované podle jeho slov určitě pili a med obecně byl jejich sladidlem, protože cukr neměli. Med byl významnou komoditou v životě starých Slovanů i jejich vývozním artiklem.

„V letech 903 a 904 se vypráví o tom, že ve slovanských zemích nebo v Podunají se dokonce kromě otroků, otrokyň a kožešin zvířat vyvážely i výrobky z medu, také určitě i ta dnes zmíněná medovina, tenkrát s názvem medos,“ líčí Luděk Galuška s tím, že také včelí vosk byl tehdy důležitý jako další produkt činnosti včel, protože se z něj vyráběly svíce, které byly používány v klášterech i kostelech.

„Takže když vezmeme včelařství u Slovanů, bylo tehdy rozšířenou činností a dost možná už bylo i jakousi činností řízenou. Slované pravděpodobně věděli, kde lesní včely žijí. Možná druhotný postup byl ten, že když strom odumřel, v němž včely žily, odřezali jej Slované nahoře nad jejich obydlím, dutinami ve stromě i pod ním, a přenesli ten tehdejší takzvaný úl blíž k jejich obydlí,“ vysvětluje Luděk Galuška.

A to byl podle něj prvopočátek brtnictví, při němž se lidé zabývali sběrem medu divokých včel.

„Brtníci organizovaným způsobem šplhali po stromech a ze včelami obsazených dutin také vylamovali části medových plástů. Brtníci pak přenesli již zmíněné úly ze starých stromů blíž ke svým obydlím a později nejenže začali sami úly vyrábět, ale zabývali se také řízenou výrobou medu produkovanou poblíž slovanských sídel,“ uzavírá archeolog.