„Účast je výborná, ještě u ohařů bylo jedno místo volné. Jinak máme plnou kapacitu,“ hlásil Správce zkoušek Leoš Kadlček, který také všechny přítomné včetně rozhodčích a členů Okresního mysliveckého spolku v sobotním ránu přivítal.

Ohaři a jejich vůdci měli perný den, který byl rozdělený na zkoušky v poli a u rybníka Močidla, kde rozhodčí hodnotili vytahování kačen z vody.

Po téměř sedmihodinovém úsilí čekaly na tři nejlepší z každé kategorie hodnotné ceny.

Výsledky vyhlašoval vrchní rozhodčí zkoušek František Zbraněk z Uherského Hradiště.

„Předně bych chtěl poděkovat pořadatelům, organizačně byly zkoušky naprosto stoprocentní. Co se týká vyhlášení výsledků, tak u ostatních plemen dokončilo zkoušky z pěti psů tři. Nejlepší a s nejvyšším počtem bodů byl pes Cilka od Náplavky s vedoucím Františkem Pochylým. Z osmnácti ohařů dokončilo zkoušku čtrnáct. První skončila Bela z Polešovic s vůdcem Zdeňkem Dostálem.

Právě vítěz z kategorie ohařů byl z prvního místa nadšený. „Nečekal jsem, že bych to mohl vyhrát. Bylo to zkouškové štěstí. Jsem dojatý, podařilo se mi něco, co se mně už delší dobu nepodařilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nějakým způsobem přispěli k tomuto krásnému dni. Ve Lhotě je krásně zazvěřený revír, buďte hrdí, že ho tady máte,“ řekl na vyhlášení výsledků šťastný vítěz.

Správce zkoušek Leoš Kadlček starší a šéf lhotských myslivců byl s celou akcí maximálně spokojený. „My jsme rádi, že jsme mohli znovu po roce zkoušky uspořádat a zviditelnit náš revír a naší Lhotu. Účast byla skvělé, počasí vyšlo nad očekávání, nezaznamenali jsme žádnou mimořádnou událost. Jsme rádi, že všechno klaplo,“ řekl na závěr Správce zkoušek.

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Ostrožská Lhota 14.9 2019

Ohaři: 1. Bela z Polešovic – vůdce Zdeněk Dostál. 2. Ben z Polešovic – vůdce Zbyněk Hasmanda. 3. Illy tajemství Karpat – vůdce Pavel Dvořák.

Ostatní plemena: 1. Cilka od Náplavky – vůdce František Pochylý. 2. Colt Jelení záři – vůdce Petr Omelka. 3. Aria z Derflanských sadů – vůdce Jan Kuliha.