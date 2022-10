Starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek kontrolu hranic vítá

„Se zavedením kontrol souhlasím. Situace je napjatá. Každý den jsou u nás policejní manévry a lidé se mne neustále ptají, co se děje a co s tím budu dělat. Obviňují mě, že jsme nečinní. Ale toto je v kompetenci ministerstva vnitra a policejních složek. Občané se bojí, utečenci se bojí, je to začarovaný kruh. Dennodenně obcí projíždí několik policejních dodávek, utečence převážejí do Holešova,odkud potom putují na vlak. Tohle ale není řešení,“ reaguje na situaci v pohraničí Macek.

Během dvoudenního cvičení zadrželi policisté na hranicích 56 migrantů

Jak potvrdila tisková mluvčí Policie ČR ve Zlíně Simona Kyšnerová, zajištění migranti jsou převezeni do Migračního pointu v Holešově a po zaevidování a identifikaci se prověřuje jejich totožnost.

„Poté jim vystavíme sdělení, ve kterém jsou poučeni o povinnosti neprodleně opustit Českou republiku,“ sdělila Kyšnerová. V případě, že se migranti rozhodnou setrvat na našem území, mají povinnost dostavit se na odbor azylové a migrační politiky, kde požádají o vízum za účelem strpění pobytu na našem území.

Hranice už měly být dávno pod kontrolou, tvrdí starostové ze Slovácka

Starosta Brumova-Bylnice dále upozorňuje na problém zelených hranic.

„Jsme v oblasti zelených hranic a převaděči zde využívají lesní a polní cesty. Nevím, jestli jsou i ty jsou dostatečně kontrolovány. Je to poměrně velké území,“ dodává Macek.

Prvňáčci zažili stres hned prvního září

Že je situace napjatá, potvrzuje i starostka Nedašovy Lhoty Jarmila Janíčková. Obec s necelými 700 obyvateli leží v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat.

„Situace se začíná vymykat kontrole. Lidé se už bojí jít do lesa na hřiby. V pátek bylo u nás zachyceno přes 30 běženců, které policisté odvezli do Migračního pointu v Holešově. Obtěžuje nás to. Máme plno odpadu po lesích, jsou tam spacáky, oblečení, boty, hygienické věci a vše musíme likvidovat na své náklady,“ říká Janíčková.

„Nejvíc nás mrzí nedostatečná komunikace směrem od policie. Když nám po lesích běhá medvěd, nebo je zde nevybuchlá mina, to od ní víme hned. Ale o záchytech migrantů se dozvídáme až z médií,“ zlobí se Janíčková.

Česko obnovuje kontroly na hranici se Slovenskem, důvodem je nelegální migrace

Podle jejích slov se nedobrá nálada v obci stupňuje, nejvíce kritická byla ale na počátku září.

„Zážitky z prvního září byly opravdu děsné. Prvňáčci se chystali na svůj velký den a po obci se pohybovalo přes dvacet migrantů. Vyděšené děti je potkávaly na autobusové zastávce, u obchodu. Běženci se snažili uplatit řidiče linkové dopravy, aby je dovezl na vlakové nádraží. Pro děti i rodiče to byl opravdu stresující zážitek,“ dodává Janíčková.

„Vláda by se k tomu měla postavit čelem a začít situaci řešit. Doufám, že kontroly na hranicích jsou prvním krokem,“ uzavírá starostka.

Lidé na sociálních sítích sdílí téměř každý den fotky zachycující migranty v jejich obcích.

„U nás už čekají automaticky na zastávce každé ráno. Vědí, že okolo pojedou policajti, odvezou je do Holešova a odtud jedou do Německa. Včera jich bylo 18 a dnes dalších 20. Je to strašně „příjemné“ , když jdete na autobus do práce,“ píše Hana na facebooku.

Další Syřany dopadli policisté ve Starém Hrozenkově

Většina obyvatel z okolních vesniček kontroly uvítá.

„Pokud kontroly zmírní vlnu migrace, budeme jen rádi,“ říká František Kolínek z Nedašova .

„Nepanuje u nás vůči uprchlíkům nevraživost, jsou to lidé jako my. Spíš je u našich občanů cítit nejistota, neví, jestli se situace nevyhrotí,“ dodává.

Co pendleři?

Pracovníci v pohraničí, tzv. pendleři, musí použít nejbližší otevřené místo pro překročení hranic. Výjimku mají pouze složky IZS a osoby, které hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí, nebo jde o lesníky, myslivce či rybáře při výkonu práce.

Pro cestu do a z České republiky postačí platný cestovní doklad (Občanský průkaz nebo cestovní pas). Pozor, bude uzavřená také zelená hranice (pozemní hranice) a překročení hranic mimo povolená místa je považováno za přestupek. Může za něj být udělena pokuta až do výše 50 tisíc Kč (nebo na místě do 5000 Kč).

Místa určená pro přechod hranic :

Místa určená pro přechod hranicZdroj: Google maps