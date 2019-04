Plány na zjednosměrnění druhé ze zmiňovaných vozovek však narazily na odpor navzdory dřívější petici podporující tento krok. Některým místním se nelíbí odklon dopravy do prostor Židovny, kde sídlí školka, škola, ale i třeba zhoršené podmínky dopravní obslužnosti pro místní obchůdky.

„Je tam mateřská a základní škola, kvůli kterým se v myšleném směru jednosměrky pohybuje spousta dětí. Pokud by tam mělo dojít k nárůstu dopravy, opravdu bych se obávala o jejich bezpečnost,“ nechala se slyšet před zastupiteli ředitelka Mateřské školy Primátora Hájka Andrea Gahurová.

Opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (ČSSD) pak varoval před odklonem transitní dopravy zpět do centra města.

„Je tam nábytek, domácí potřeby, prodejna VOMA a další. Ty všechny dnes zásobují vozy, které ze Soukenické vyjíždějí doleva, pryč z centra. Znemožnění takového odbočení vše přesměruje zase do dalších ulic,“ kroutil hlavou Ladislav Kryštof a dodal, že se proti jednosměrce připravuje další petice.

Problémy s dopravou v ulici Soukenická nastaly v roce 2017, kdy opravená ulice Moravská nově dovolila projíždět autům pouze v jednom směru, což přimělo řidiče zkracovat si cestu směrem do Těšova právě přes Soukenickou. Její obyvatelé tak na město podali petici, aby přetíženou ulici začalo urychleně řešit. Zásadní chyba však podle části opozičních zastupitelů nastala už v roce 2017.

„Všechny potíže se vlečou od zjednosměrnění Moravské. Doprava se tak jenom odsunuje z jedné ulice do dalších. Mělo by se uvažovat o zobousměrnění ulice Moravská tak, že by se zúžily chodníky,“ navrhl Petr Bilavčík.

Podle místostarosty Jana Hrdého (ODS) je však politika současného vedení Brodu jiná.

„Preferujeme v centru pěší dopravu před tou automobilovou, navíc chceme také do centra dostat co nejvíce zeleně. Ulice bohužel v tomto případě nedovolují více prostoru, proto musí šíře vozovky ustoupit chodníkům a zahrádkám,“ uvedl Jan Hrdý.

Jak následně dodal i starosta Brodu Ferdinand Kubáník, může mít zjednosměrnění ulice U Fortny přesně opačný efekt, než jaký kritici očekávají.

„Kolem školky bych spíše očekával, že klesne počet aut, které přes ulici budou jezdit směrem na Újezdec a Těšov. Část z nich navíc nepojede až do Židovny, ale odbočí už o ulici předtím,“ dodal Ferdinand Kubáník.