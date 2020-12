Podvečer Božího hodu vánočního si lidé v Modré dovedou jen stěží představit bez scenérie živého betléma. Jednatřicátý ročník biblického výjevu o narození Ježíše Krista se tam letos podařilo uchovat navzdory koronavirové pandemii, ale také dešti, který chvílemi ztrácel i přibýval na síle.

Živý betlém na Modré 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„Historicky první živý betlém jsme v naší vesnici uspořádali o Vánocích po prvních svobodných volbách v roce 1990. Bylo to tenkrát na autobusové točně pod obecním domem. V tehdejším nadšení jsme vůbec netušili, do čeho jsme se to pustili a jak premiérová akce dopadne,“ zalovil v paměti Miroslav Kovářík, zvolený ve zmíněném roce starostou Modré, jímž je dodnes.