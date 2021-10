Důraz klade na ex libris, novoročenky a volnou grafiku. Ilustruje knihy své matky Boženy Páleníčkové i dalších autorů regionu. Jeho styl je ovlivněn moravským symbolismem a lze ho označit za poetický realismus.

Po skončení studií r. 1978 založil Základní uměleckou školu v Bojkovicích a byl tam 12 let ředitelem. R. 1990 založil se svými přáteli Sdružení výtvarných umělců moravsko-slezského pomezí současně i jeho odnož – grafickou skupinu G 90. Začal se více věnovat knižní ilustraci, volné grafice a ex libris.

