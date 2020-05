Otevírají se i další prodejny Obchodního centra Zlaté jablko. Po celou dobu nouzového stavu byly otevřeny pouze vybrané prodejny potravin, drogerie, lékárna, optika, mobilních operátorů a další vybrané. Od 20. dubna se k nim připojily prodejny se samostatným vstupem z náměstí Míru nebo Rašínovy ulice.

„Ode dnešního dne mohou zákazníci nakupovat ve všech prodejnách obchodního centra, zatím bez restaurací a kaváren,“ uvedla za centrum mluvčí Kateřina Martykánová.

Vedení chce návštěvníky ujistit, že obchodní dům dodržuje všechna nařízená hygienická opatření tak, aby nemuseli mít obavy o své zdraví.

„Mimo jiné jsme provedli i kompletní velkoplošnou desinfekci celého obchodního centra za použití speciální technologie rosením. Tato technologie má silný a dlouhotrvající antibakteriální, antivirucidní a protiplísňový účinek,“ doplnila Martykánová.

Návštěvníky pak může potěšit skutečnost, že parkovacím domě upravili sazbu parkování a první hodinu mají motoristé až do konce května zdarma.

V Pivnici Saloon mají z otevření radost

„Byli jsme jedni z prvních, kteří nabídli rozvoz jídel. Z toho, že máme možnost otevřít zahrádku, máme radost,“ uvedl vrchní číšník z Pivnice Saloon ve Zlíně Patrik Fila.

V Radegastovně Rex opatření zvládají

„Lidé chodili již čtrnáct dní, kdy mohli dostat pivo z okýnka, byly jich desítky,“ prozradil vrchní číšník restaurace Radegastovna Rex ve Zlíně na Jižních svazích Evžen Dubovecký. Podle něj se na otevření zahrádky připravili tak, že rozdělili stoly, aby hosté měli odstup a připravili desinfekci Anticovid i prostory toalet.

„Po každém hostu vydezinfikujeme místo. Noví hosté musí počkat, ale chápou to,“ doplnil Evžen Dubovecký.

"Bydlím ve městě, ale moc rád jsem sem přijel, na otevření této zahrádky jsem se moc těšil. Jsem pivař a točené pivo je točené pivo. moc nám to chybělo," uvedl štamgast a věrný pivař Richrad Chaloupka.

Fronta do kadeřnictví

Pánské a dětské kadeřnictví Půvab ve Zlíně Jižních svazích zdobila již od brzkých ranních hodin šňůra čekajících zákazníků, která se tvořila i pozdě odpoledne.

„Těšili jsme se do práce a na naše zákazníky jsme se připravili. Máme štíty a dodržujeme přísná hygienická opatření. Každému zákazníkovi před úpravou například měříme teplotu,“ uvedla kadeřnice Kamila Omelková. Podle ní to však jejich klienti chápali.

„Dokonce nám tady jeden zákazník prozradil, že se v řadě venku o nás vypráví vtipy,“ usmála se kadeřnice.

„Ztráta za dobu, kdy byla naše provozovna uzavřena to však bude, navíc nyní odbavení zákazníků bude pomalejší, po každém z nich desinfikujeme místo,“ uvedl zástupce vedoucího kadeřnictví Petr Blažek. I on se však podle svých slov do práce těšil.

To je rozdíl! Lahváč doma a točené pivo ze skla

„Konečně můžeme pít pivo ze skla,“ smáli se štamgasti pohostinství Petka, dřívějšího Apolla v Otrokovicích vedle průmyslového areálu Toma.

„To víte, to je rozdíl, lahváč doma a točené pivo ze skla na zahrádce,“ vysvětlovali chlapi s úsměvem na rtech. A důvod jejich skvělé nálady?

„Do hospody se nechodí pít, do hospody se chodí kecat,“ komentovali to, že se vlastně dva měsíce nemohli potkávat a popovídat si.

„Jel jsem ze služební cesty a nechal jsem se tady vysadit,“ svěřil se Mirek ze Zlína, který však to, jak se jmenuje dál, prozradit nechtěl.

„Dnes nám počasí nepřeje,“ uvedla provozovatelka restaurace Petka Kateřina Khainová.

„Ale vydržíme a uvidíme po víkendu. Lidi k nám chodili na pivo i do výdejního okýnka,“ prozradila. I zde vše prošlo přísnými hygienickými opatřeními.

„Nechali jsme vše vydezinfikovat, včetně vnitřních prostor, vydrží to deset dní, takže než otevřeme uvnitř pohostinství, necháme to celé udělat znovu,“ zmínila Kateřina Khainová.

Studenti a učni znovu usedli do lavic, aby se připravili na závěrečné zkoušky

Po dvou měsících se v pondělí opět otevřely střední školy, zatím jenom ke konzultacím žáků posledních ročníků s jejich učiteli. Ve valašskomeziříčské stavební průmyslovce se jich v úvodní den dobrovolně zúčastnilo 57 studentů a 29 učňů, kteří budou zanedlouho skládat závěrečné zkoušky.

„Přišel jsem kvůli dimenzování vnitřního plynovodu, protože tohle téma mi dělá trochu problémy. Zároveň si chci zopakovat kanalizaci a zeptat se, jak bude maturita probíhat a jaké podklady si budu moci vzít s sebou,“ říká Štěpán Jurák ze čtvrtého ročníku oboru technické zařízení budov, jehož praktická část „zkoušek z dospělosti“ čeká už příští čtvrtek. Student pocházející z Uherského Brodu má v plánu chodit na konzultace celý týden.

Aby neztrácel čas cestováním, ubytoval se v internátu Integrované střední školy – Centra odborné přípravy. Až posledních několik dnů se bude připravovat doma.

„Nabízíme žákům příležitost zeptat se učitelů na všechno, co jim není jasné. Mnozí nemají doma kvalitní internetové připojení, a konzultace jim mohou velmi pomoci. Nejdůležitější ale je jejich osobní setkání po dvou měsících nucené izolace,“ vysvětluje ředitelka školy Jindra Mikuláštíková a dodává, že nad rámec společných dvouhodinových bloků mohou žáci za pedagogy přijít také individuálně.

Vedle probírání teorie stavební průmyslovka plánuje i praktickou přípravu před závěrečnými zkouškami, která se ve školních dílnách rozběhne 1. června.

Zahrádka před LaRosco barem v Hradišti hlásí plno

V jedné z prvních předzahrádek pod širým nebem v pondělí 11. května v Uherském Hradišti zahájil provoz populární bar LaRosco v centru města u Masarykova náměstí.

„Otevřeno máme od osmi ráno a zatím je tu pořád plno. Pravdou je, že jsme kvůli rozestupům na nějakých sedmdesáti procentech kapacity zahrádky, ale díky i za to,“ řekl Deníku provozní baru Pavel Dobeš. Klientelou jsou podle jeho slov návštěvníci, kteří si povětšinou objednají kávu, pivo nebo nealkoholický nápoj. Samozřejmostí je pro jeho personál dezinfekce po odchodu hostů od stolu a možnost navštívit wc uvnitř podniku.

Snažíme se lidi posadit co nejdál od sebe, tvrdí provozovatelka brodské kavárny

Po bezmála dvouměsíční vynucené pauze otevřelo předzahrádku také Miriams Café nedaleko Masarykova náměstí v Uherském Brodě, kam si 11. května, dopoledne našlo cestu několik hostů.

„Přišlo pár lidí, dali si u nás kávičku, někteří si ji vzali s sebou. Je to takové slabší. Město jakoby bylo pustší, možná i proto, že je před výplatou, uvidíme, jak to půjde,“ posteskla si provozovatelka Miriams Café Miriam Pavelková. Na zahrádce je podle jejích slov méně stolů i židliček, aby byly rozestupy dle nařízení vlády.

„Snažíme se lidi posadit co nejdál od sebe,“ vysvětluje provozovatelka Miriams Café. Téměř dvouměsíční pauzu využila po šesti letech provozu podniku k vnitřním úpravám, přesunům a úklidu.

„Vůbec by neškodilo, pokud by nám město odpustilo část pronájmu za předzahrádku, určitě by nám to pomohlo,“ dodává Miriam Pavelková.

Štmagasti láteřili. Pohostinství otevřelo o 5 minut později

I Když byli v restauraci U Zeleného stromu na kroměřížském náměstí rádi, že mohou otevřít zahrádku, přesto její vedoucí moc nadšený nebyl.

„Sice je to vítaná změna, ale nevím, proč jsme nemohli již otevřít současně i vnitřní prostory restaurace, stejně zákazníci ze zahrádky chodí dovnitř na toalety, je to na hlavu postavené, už jsme ztratili dva měsíce, takhle ještě dalších čtrnáct dní,“ zlobilo Richarda Vyskočila.

Pohoda naopak vládla na zahrádce pohostinství Celnice v Hulíně.

„Kolem obědu jsme tady měli plno. Ráno ale už na mne čekali štamgasti, zase mi vynadali, že ji otevírám o pět minut později,“ usmívala se obsluha pohostinství Celnice Veronika Bednaříková. V době uzavření zde podle ní podávali z okýnka obědy. Na letošní letní zahrádkovou sezónu se již také stihli připravit.

„Rozdělili jsme lavice, posunuli je, aby byly od sebe, vše jsme vydezinfikovali. Hosté mohou využít toalety uvnitř. Na hosty jsem se těšila, jsou tady hodní, jsme na sebe zvyklí,“ pochválila hosty Celnice Veronika Bednaříková.

„Mám z toho radost, i když dnes je zataženo, sem se dá chodit, i když bude pršet,“ ocenil atmosféru pohostinství Zdenek Zelenka.



Plnou zahrádku hostů čekají ve Sport areálu v Kvasicích. „Těšíme se na hosty i až otevřeme vnitřní prostory,“ uvedla obsluha zahrádky Hana Daňková.

Začne promítat multikino. Bez coly a popcornu

Golden Apple Cinema ve Zlíně začne po nucené pauze promítat v pondělí 11. května v 15:00. Druhé provozované kino společnosti GAC na Ateliérech ve Zlíně, Malé kino, bude otevřeno ve čtvrtek 14.5. v 19:30.

"Programově začneme tam, kde jsme 12. března skončili. Nabídku filmů doplňujeme třemi českými kinopremiéry: dokumentárním snímkem AFRIKOU NA PIONÝRU, akčním thrillerem LOV a českým psycho-thrillerem POSLOUCHEJ. Největší zájem očekáváme pořád u českého dokumentu V síti, který kinům kraloval před jejich uzavřením. Nabídka filmových titulů bude pestrá, každý divák si najde svůj oblíbený žánr. Pamatujeme i na děti, v programu proto nebudou chybět ani dětské tituly. V seniorské nabídce chceme pokračovat v hojně navštěvovaném Filmovém klubu seniorů, který bude startovat až ve středu 20. května v obvyklých časech 10:00 a 14:00 anglickým dramatem DOKONALÁ LEŽ za 80 korun," uvedl obchodní a marketingový ředitel Michal Gaja.

K vynucené dvouměsíční pauze kina jsme přistoupili jako k času pro údržbu a servis. Podařilo se nám vybudovat nové ozvučení DOLBY ATMOS na sále č. 2.

"Takže v současné době máme již dva sály s nejmodernějším zvukovým a obrazovým rozlišením DOLBY ATMOS 4K. Od června připravujeme změnu kompletně celého prodejního systému od webu, přes pokladny až po bufet. Další velmi významnou novinkou je zajištění nejúčinnější dezinfekce sálů ozonizací generátory ozónu od zlínské společnosti Ozontech," uvedl Gaja.

A co ztráty?

"Vyčíslení bude možné až na konci roku, kdy můžeme srovnat rok 2020 s předchozími roky. Už teď je ale jisté, že více jak tříměsíční vynucené zavření kina bude mít zásadní vliv na ekonomiku celé společnosti v následujících měsících a zřejmě i v roce 2021," doplnil ředitel.

Jak to bude v kině vypadat?

Samozřejmostí je dodržování základních podmínek proti šíření onemocnění COVID 19 tak, jak jsou nám doporučovány. Upřednostňován je online nákup vstupenek, na pokladně vítají platbu kartou

a dodržování alespoň dvoumetrových rozestupů. Velkým zásahem do našeho provozu je zavření bufetů a také zákaz konzumace občerstvení na sálech. Na sále musí mít divák roušku a sedět přesně podle zakoupených vstupenek, které odpovídají zpřísněnému zasedacímu pořádku. Kapacita na jednotlivých sálech je omezena na 100 diváků s tím, že musí být vždy ob sedák volné místo

a vynechána spodní řada. Povolen je prodej sedáků po dvou pro členy rodiny či partnery. V reálu to znamená, že se na sále potká maximálně 27 – 30 diváků při vyprodaném stavu. Na sále č. 1 s kapacitou 440 diváků se podaří umístit přesně 100 diváků při maximálním počtu prodaných vstupenek.

Divadlo nechce prohloubit ztráty, zatím hrát nebude

Právě dnes 11. května měl začít jubilejní 25. ročník našeho mezinárodního festivalu Setkání Stretnutie. Místo toho, aby se chystala scéna pro herecké bardy Milana Lasicu a Bolka Polívku s jejich představením Klíště, je na jevišti Velkého sálu pusto a prázdno. Nejen festivalovou atmosféru odsunula koronapandemie na neurčito, jak uvedl ředitel divadla Petr Michálek.

"S napětím tak v posledních týdnech sledujeme postupné uvolňování vládních opatření a omezení, která byla zavedena v souvislosti s pandemií nemoci Covid19. Ačkoliv je právě od dnešního dne umožněno uskutečnit akce do 100 diváků (včetně divadelních představení), Městské divadlo Zlín hrát nezačne ani na svých menších scénách. Daná kapacita 100 návštěvníků je totiž jen jedním z mnoha dalších přísných opatření. Pokud je máme splnit vše – je kvalitní zážitek z živého umění, jakým divadlo je, téměř nemožný jak pro herce, tak pro diváky," uvedl Michálek.

Návštěvníkům divadla za současných podmínek nemohou divadelníci poskytnout dostatečný komfort.

"Pokud bychom hráli za současných podmínek, tak po započítání nákladů každé takové představení bude jen více prohlubovat finanční ztráty. Plně se ztotožňujeme s prohlášením Asociace profesionálních divadel ČR, která apeluje na změnu současných podmínek a také na umožnění letních exteriérových divadelních produkcí od počátku června. Rádi bychom vám totiž nabídli naše tituly na zbrusu nové letní scéně za divadlem," uvedl Petr Michálek.

Jsme připraveni hrát, situace je ale velmi zmatená, zní ze Slováckého divadla

Rozvolňování protipandemických opatření teoreticky umožňuje divadlům začít znovu hrát. Podmínky jsou však natolik komplikované, že nikdo neví, kdy se divadelníci na jeviště vrátí.

„Situaci řešíme denně a na stole máme několik variant. Nicméně pravidla jsou tak komplikovaná, že hrát před diváky je prozatím nesmyslné,“ krčí rameny ředitel slovácké scény Michal Zetel.

Jedním z problémů jsou například testy na koronavirus.

„Podle jednoho názoru by se měli negativním testem prokázat všichni herci, podle druhého to není nutné. Jenže když bychom hráli třeba nejúspěšnější Rychlé šípy, tak vyděláme 35.000 korun, ale 26.000 zaplatíme jen za testy na koronavirus. Když k tomu připočteme další náklady od nutné dezinfekce každého sedadla, až po běžné provozní nezbytnosti, zjistíme, že na každé odehrané představení budeme doplácet.

Ekonomická stránka je pro nás mimořádně důležitá, nechceme, aby náš zřizovatel chod divadla musel jakkoliv mimořádně dotovat. To by nemělo smysl,“ říká dál Michal Zetel s tím, že divadelníci jsou připraveni začít okamžitě hrát, ale pouze za jasně daných podmínek a ve chvíli, kdy to pro divadlo nebude prodělečné.

Herci se však v divadle už začínají objevovat. Tento týden přezkušují komedii Dva úplně nazí muži, do které se vrací herečka Klára Vojtková, příští týden se budou věnovat tzv. oprašování úspěšného Přeletu nad kukaččím hnízdem.

Do konce sezóny pak mají v plánu uvést v premiérách dvě rozezkoušené inscenace - komedie Prokletí nefritového škorpióna a Deskový statek. Zda u toho budou moct být i diváci, o tom rozhodnou vládní opatření.

Kino Hvězda znovu otevřeno. Filmové hity pro stovku vyvolených

Uherskohradišťské kino Hvězda může konečně opět přivítat diváky. První dnem, kdy se kino otevře veřejnosti, bude čtvrtek 14. května. Hvězda bude až do konce měsíce května promítat 2x denně od čtvrtka do neděle nejčastěji v časech od 17.30 a 20.30 hodin. Diváci tak budou moct zhlédnout zejména filmy, jejichž život byl přerušen koronavirem.

„K vidění bude úderný dokument V síti, včetně verze V síti: Za školou pro mladší diváky. Chybět nebudou české filmové hity Vlastníci, Příliš osobní známost a Chlap na střídačku. Do kina se budou moci vydat i děti s rodinami a mrknout na animáky Frčíme a Tlapková patrola: Vždy ve střehu,“ uvedl Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště. Nabídku doplní podle něj road-movie Afrikou na Pionýru, novinkový americký thriller Lov, Problémissky o Miss World 1970 a vtipná komedie režiséra Taiky Waititi Králíček Jojo. Projekce budou až do odvolání limitovány kapacitou 100 osob. Vstupenky lze zakoupit na webu kina www.mkuh.cz

„Pokud chcete do kina bezpečně, kupte si ideálně vstupenku předem on-line. Samozřejmostí je rouška, zákaz konzumace jakéhokoliv občerstvení, udržování dvoumetrového odstupu a nejlépe také bezkontaktní platba. Dbát o zvýšenou hygienu bude rovněž personál kina, který po každém představení provede nutnou dezinfekci. Pokladna kina Hvězda bude otevřena od čtvrtka do neděle v čase 17 – 22 hodin (v případě dětských a rodinných titulů dříve),“ dodává Jaromír Orel.

Diváci, kteří si zvykli na on-line kino a jsou zároveň příznivci legendární skupiny Dunaj, si mohou doma vychutnat dokument Dunaj vědomí, na kterém pracoval také hradišťský filmový dramaturg Jan Gogola ml. Stream Dunaje se rozběhne v úterý 12. května od 20.30 hodin.

Aktuální omezení bohužel zatím odsouvá sezónu letního kina v Letním kině Smetanovy sady.

„Projekce se tu, případně v náhradních prostorech Kolejního nádvoří, rozběhnou až během června. Nezahájí zatím ani pravidelné hudební letní večery v atriu kina Hvězda. Koncert skupiny Hrozně a Revolt Blues plánovaný na 30. 5. bude přesunut zřejmě na červenec,“ upřesnil Jaromír Orel.

Kadeřnice má plno na dva týdny dopředu

Se dvěma rouškami na tváři i ochrannými brýlemi zahájila činnost po vynucené koronavirové pauze v pondělí 11. května kadeřnice Radka Gavalcová v Dolním Němčí.

„Zájem je obrovský. Zákaznice se mi objednávají po telefonu a dá se říct, že užmám obsazeno na tento i příští týden. Aby se mi nehromadily, objednávám je jednotlivě za sebou po dvou hodinách. Stříhání, které je rychlejší řeším až v podvečer,“ vysvětluje dolněmčanská kadeřnice s tím, že v těchto i následujících týdnech bude pracovat denně od rána do večera, přestože dříve měla v některých časech týdenního harmonogramu zavřeno.

„Chápu, že je třeba dodržovat hygienická nařízení. Po každém zákazníkovi dezinfikovat a měnit roušky. Ty mám na tváři pro jistotu dvě a k tomu navrch ochranné brýle. Se štítem na hlavě se mi totiž pracovalo dost komplikovaně. Dvě roušky a brýle jsou v pohodě,“ přiznává Radka Gavalcová.