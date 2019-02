Některé z nich pak dokonce o prázdninách začaly nabízet i hodiny veřejného bruslení.

Jednou z ledových ploch, na níž si mohli zájemci z řad široké veřejnosti zabruslit už v srpnu, je vsetínský Zimní stadion na Lapači.

„Led máme od posledního červencového týdne, první veřejné bruslení jsme pak pořádali hned začátkem srpna,“ přiblížil vedoucí provozu legendárního zimního stadionu Petr Propš.

Ledování nezastavilo ani horko

Nic na tom podle jeho slov nezměnily ani tropické teploty, které k nám dorazily koncem druhého prázdninového měsíce. „Žádné tréninky ani objednané hodiny jsme rušit nemuseli. Hokejista Radim Tesařík, který u nás několikrát trénoval, mi dokonce potvrdil, že máme lepší led než ve Zlíně,“ pochvaloval si Propš.

Kromě hokejistů a veřejnosti podle něj využívají led i místní firmy a také hokejistky.

„Místní klub hraje extraligu a holky trénují třikrát týdně. Dokonce už hrály i mistrák,“ odhalil vedoucí stadionu.

Sezona vypukla mnohem dříve

Už od 15. července se bruslí také v Uherském Hradišti.

„Normálně začínáme ledovat až v srpnu, ale letos jsme tu měli hokejový kemp vedený bývalým reprezentačním trenérem Luďkem Bukačem, takže nám sezona vypukla o něco dříve,“ objasnil vedoucí uherskohradišťského zimáku Miroslav Stavjaňa.

Bruslení pro veřejnost přesto na Slovácku ještě nezahájili.

„V létě o ně není mezi lidmi příliš zájem. S jeho organizací tak začneme až v půli září,“ přislíbil Stavjaňa.

Ten zároveň přiznal, že nevídaně vysoké teploty z konce srpna dění na zimním stadionu významně narušily. „Asi na pět dní jsme museli omezit provoz, led byl natolik rozměklý, že se na něm prakticky nedalo bruslit,“ poznamenal Stavjaňa s tím, že v letních měsících přišel provoz stadionu na zhruba 15 tisíc korun denně.

Od prvních srpnových dní se po ledě prohánějí hokejisté a krasobruslaři ve Zlíně.

„Letos měli dříve k dispozici led v PSG aréně, na Zimním stadionu Luďka Čajky mohli trénovat až od 9. srpna,“ podotkl Zdeněk Čech, který má pronájem ledové plochy na obou stadionech v krajském městě na starosti.

První veřejné bruslení je pak ve Zlíně naplánováno na 17. září.

„Pravidelně bychom je chtěli pořádat ve středu a pak po oba víkendové dny, vždy alespoň na hodinu a půl,“ informoval Čech s tím, že led pochopitelně využívají i zájmové skupiny a amatérské týmy.

„Pronájem na 90 minut je přijde na 4300 korun, některé skupiny, jako jsou sledge hokejisté, neslyšící nebo školy, ho mají ale výrazně levnější,“ řekl Čech.

Bruslí se od poloviny srpna, nejdřív hokejisté

Na zimním stadionu v Kroměříži se začalo mrazit 10. srpna, o pět dní později už si na ledě zatrénovali první hokejisté. „Letos jsme měnili část chladicího zařízení, takže jsme led stříkali o něco dříve než obvykle,“ uvedl vedoucí stadionu Karel Holík s tím, že koncem srpna vyšli Kroměřížané vstříc zahraničním hokejistům, kteří měli soustředění v nedalekém Uherském Hradišti. „Když tam měli potíže s ledem, poskytli jsme jim dočasný azyl,“ konstatoval s úsměvem Holík.

Ani v Kroměříži na nic nečekali a bruslení pro veřejnost zahájili už v srpnu.

„Poprvé si mohl kdokoliv přijít zkusit led 18. srpna, od září bychom pak rádi měli veřejné bruslení třikrát týdně. O prázdninách by se pak mohlo bruslit každý den,“ naznačil Holík s tím, že jen za srpnový provoz zimáku utratili v Kroměříži dobrých 180 tisíc korun.

Takřka na den přesně před dvěma lety otevřeli nový stadion v Brumově-Bylnici. Po­ dle jeho vedoucí Elišky Vaňkové na něm lze v nové sezoně bruslit už od 9. července a ani horké počasí předchozích týdnů jeho provoz nijak nenarušilo.

„Také veřejné bruslení už jsme tu pochopitelně měli, ale prozatím bývá poměrně nepravidelně. Vše ovlivňují objednávky plochy na letní kempy, soustředění nebo hokejové zápasy,“ vysvětluje Vaňková.

Do budoucna by ale chtěli ve městě při slovenských hranicích dávat veřejnosti led k dispozici alespoň dvakrát týdně. „Když to jen trochu půjde, klidně necháme lidem led k dispozici třeba i na tři hodiny v kuse,“ dodává vedoucí.