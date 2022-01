„Řezem odstraňujeme letorosty, které jsou na keři navíc a snižujeme na něm počet oček. Začali jsme hned v prvním lednovém týdnu a dokdy nám to bude trvat, to se uvidí. Je to otázka pracovní síly, ale myslím, že bychom našich 60 tisíc keřů měli zvládnout někdy do půlky března,“ přiznává Zbyněk Vaďura s tím, že zhruba na polovině vinic stejnojmenného vinařství musí už druhým rokem provádět specifický řez, a to kvůli hrozbě houbové choroby ESCA.

„Týká se to odrůd Floriánka, Hibernal, Tramín červený, nebo Sauvignon, tedy těch, které tvoří hodně starého dřeva. V jejich případě musí vést směr řezu tak, aby byl využívaný celý průměr kmene keře, nejen jedna jeho strana. Speciální řez - jeden kmínek, šest oček a tažeň se kvůli té chorobě musí každý rok vázat na opačnou stranu,“ popisuje Zbyněk Vaďura postup.

Tím však podle něj boj s houbovou chorobou ESCA nekončí. Aby jí vinohradníci dokázali maximálně předejít, tak v den řezu zastříkávají řezné rány speciálním penetračním postřikem.

„Ten houbě uzavře přístup do těla keře. Je to sice činnost navíc, kterou letos děláme podruhé, ale není zbytí. Od loňska zastříkáváme při řezu všechno. ESCA je totiž houbová choroba, která do keře vstupuje přes velké řezné rány v době, kdy se řezem omlazuje vinice. Následně houba způsobí to, že v průběhu měsíce června keř kompletně i s hrozny uschne a je po něm,“ dodává Zbyněk Vaďura na vysvětlenou.

Vinařství Vaďura obhospodařuje 60 tisíc keřů vinné révy na 12 hektarech v okolí Polešovic. Nejvíce pěstují Ryzlinku rýnského a Muškátu moravského. Následují odrůdy Rulandské šedé, Pálava, Hibernal a další. Z červených odrůd se zaměřují na Frankovku, Zweigeltrebe, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon a Sevar.

Zimní řez



Zimní řez je nejdůležitější pracovní operace ve vinici. Odstraňuje se při něm většina jednoletého a dvouletého dřeva a na keři vinné révy zůstává pouze dřevo plodné. Je tedy jasné, že tento úkon má významný vliv na nadcházející úrodu a rozhodně se jej nevyplácí podceňovat. S řezem vinné révy lze začít kdykoli od začátku roku v období vegetačního klidu.

(Zdroj: Kopeček vinařský dům)