Úvodního slova se ujal Miroslav Potyka. „Dominantní téma výstavy je dáno názvem a je pozoruhodné, že nejstaršímu obrazu je přes padesát let! Naštěstí ženy nestárnou, a o to méně stárnou ženy na obrazech Zdeňka Kupa. Stejně by ale bylo zajímavé, kdyby se někdo pokusil identifikovat jednotlivé modelky – nebude to mít naštěstí jednoduché, neboť Kup byl silně ovlivněn autory kubismu ale i dalších směrů, a ti si na nějaké principy socialistického realismu nepotrpěli,“ vysvětloval v úvodu vernisáže Miroslav Potyla.