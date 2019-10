Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo ve čtvrtek 17. října v budově Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně. Ocenění Lence Ročákové předali za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a výkonná ředitelka projektu Žena regionu Marie Heřmánková. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„V první řadě musím přiznat, že není jediná finalistka této soutěže, která by pro mne nebyla vítězkou. Paní Lenka, tedy letošní Žena regionu, se stala pevnou oporou pro několik desítek rodin a do toho zázračným způsobem pomáhá aktivně udržovat bikepark v Brumově a stíhá péči o vlastní rodinu a zaměstnání. Její aktivita a nezištnost jsou velmi motivující,“ vyjádřil podporu soutěži a všem finalistkám hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Vítězka ceny Žena regionu ve Zlínském kraji, Lenka Ročáková, pečovala společně s rodinou v domácím prostředí o svého tatínka s těžkou nemocí až do jeho úmrtí. Při zaměstnání a velké rodině zvládla dokončit magisterské studium speciální pedagogiky a více než deset let vyučovala jako speciální učitelka ve speciální škole ve Smolině.

Pomáhá také při organizaci charitativního závodu, jehož celý výtěžek putuje postiženým dětem a mládeži na úhradu terapií, rehabilitací a pomůcek, které nehradí pojišťovny. O každý životní příběh se zajímá osobně a dokáže každého z rodičů nejen vyslechnout, ale i pomoci a podpořit.

Lenka Ročáková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 30. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistky 10. ročníku za Zlínský kraj:

Dana Daňová

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy získala v průběhu deseti let pod vedením Dany řadu ocenění na celostátní úrovni. Dana byla také vyhlášena Osobností cestovního ruchu ČR roku 2011. V současnosti je starostkou obce Jasenná, funkci vykonává s plným nasazením a s ohledem na potřeby obce zejména v oblasti infrastruktury a občanské vybavenosti.

Božena Filáková

Božena je ředitelkou Nadace Jana Pivečky, jejímž cílem je zejména podpora výchovy, vzdělávání a motivace mladých lidí. Dále se zaměřuje na vytváření a rozvoj zdravé občanské společnosti a podporu udržitelného rozvoje. Nadace úzce spolupracuje se školami, neziskovými organizacemi, městem a dalšími institucemi.

Romana Gogelová

Romana je již 30 let porodní asistentka. Za svou bohatou praxi pomohla na svět přivést nespočet dětí. Pracovala 15 let na porodním sále a 10 let na oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství. Pořádá skupinové a individuální předporodní kurzy a aktivně se věnuje poporodní návštěvní službě a laktačnímu poradenství.

Mariana Grygarová

Mariana se věnuje dětem jak s fyzickými, tak mentálními handicapy. Ať už to byl dříve Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, tak teď ji nejvíc zaměstnávají děti v ZŠ a MŠ speciální v Uherském Hradišti. Pracuje i jako terénní pracovnice pro Oblastní charitu Uherské Hradiště a několikrát týdně jezdí pečovat o jejich klienty k nim domů.

Vlasta Hermanová

Vlasta založila mateřské centrum Beruška. Otevřela tím mnoha rodičům možnost trávit společný čas s dětmi, vzájemně sdílet své radosti i strasti, tvořit, hrát si a vzájemně se povzbuzovat v rodičovské roli. Centrum letos slaví 19 let a Vlasta by ho ráda předala nové generaci rodičů.

Dagmar Kovaříková

Dagmar celý život pracuje s miminky. Největší část své profesní kariéry strávila na novorozeneckém oddělení Perinatologického centra Baťovy nemocnice ve Zlíně. Vychovala řadu kolegů, lékařů a sester a vždycky prohlašovala, že dělat neonatologii je to nejkrásnější povolání na světě.

Lenka Ročáková

Lenka pomáhá dobrovolně rodinám s dětmi a mládeží s postižením jak mentálním, tak tělesným a více než 10 let působila jako učitelka ve speciální škole. Je hlavním motorem při organizaci akce Charity Jam. Tato akce je závodem na BMX kolech a celý výtěžek z ní putuje postiženým dětem a mládeži na úhradu terapií, rehabilitací a pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovny.

Michaela Blahová

V Radě Zlínského kraje zodpovídá za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku. Podporuje péči v domácím prostředí – zejména cílením na rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb s důrazem na rodinné a sociální prostředí uživatele. Působila jako vedoucí Domovinky – Centra denních služeb pro seniory Charity Zlín.

Michaela Schneider

Michaela je koordinátorkou Dobrovolnického centra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Během prvního roku činnosti centra navázala spolupráci s úžasnými 19 dobrovolníky (z toho je 13 canisterapeutických týmů) a rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost v oblasti dobrovolnického programu.

Marie Vaněčková

Marie je zakladatelkou tanečního centra a navíc ještě lektorkou, choreografkou a tanečnicí s pedagogickým a zdravotním vzděláním. Tančí s mládeží a dětmi s mentálním a pohybovým postižením a ani vozíček není žádnou překážkou. Společně dokonce trénují choreografie a vystupují.

O soutěži: Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.