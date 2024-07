Ženáčská chasa se představila v sobotu, kdy u obecního úřadu postavila májku. V neděli ráno byla v kostele svatého Jakuba staršího slavnostní mše svatá. Jak bývá ve Lhotě zvykem, tak někteří účastníci šli na hodovou mši v kroji. Jak bývá na lhotské hody už také zvykem, tak v nedělním ránu ukazoval teploměr tropických 28 stupňů. Po mši svaté zahrál u kostela k tanci i poslechu domácí dechový soubor Fašank bend.

Zhruba pětadvacet krojovaných párů se nedělním odpoledni vydalo k obecnímu úřadu pro povolení k hodovému veselí, které udělil starosta obce Roman Tuháček.

„Veselit byste sa chtěli, zpívat, tancovat byste chtěli. Budu rád velice, když každý pujde k hodové muzice. Dajte si vínečka, ale aj vody. Ať sa vám v tom vedru nemotajů nohy. Dobře poslúchajte chaso, týmto vám povolení k hodovéj muzice dávám a vaše pozvání na hody přijímám,“ zahájil hody veršovaným proslovem starosta Lhoty.

Poté se početní průvod krojovaných vydal přes celou obec na hřiště, kde byl připraven program, ve kterém zatančila chasa Moravskou besedu.

Letošní Ženáčské hody oslavily malé jubileum, konaly se už podesáté. Hody organizují manželské páry, hlavní organizátoři tanečního vystoupení byli v letošním roce manželé Lenka a Petr Páčovi. Po vystoupení mohli být spokojení.

close info Zdroj: Deník/Stanislav Dufka zoom_in Ženáčské hody v Ostrožské Lhotě 2024

„Nacvičovali jsme od května, scházeli jsme se každou neděli. Všichni to zvládli, i ti, kteří nikdy netancovali. Tady jde o to, sejít se, pobavit, dodržet tradice. Nejsme profesionální soubor, jestli někdo vyšel jinou nohou, tak to jsme neřešili. Jsme spokojení, je tady úžasná atmosféra, přišlo spoustu lidí, je to prostě báječné,“ hodnotila hlavní bod nedělního programu Lenka Páčová.

Podobně mluvil i její manžel Petr. „Myslím, že se nám vystoupení podařilo krásně odtancovat, takže super. Je to také výzva pro mládež, tradice je třeba dodržovat. Lidi se sejdou popovídají, zazpívají, zatancují, dají si skleničku a je veselo.“

Celé nedělní hodové odpoledne doprovázela chasu dechovka Šarovec ze sousedního Hluku a zpíval domácí Mužský pěvecký sbor. V sobotu se u májky představila domácí cimbálovka Višňa s primášem Františkem Hájkem. Novinkou byl vydařený hodový fotokoutek.

Slovácké hody s právem se v Ostrožské Lhotě pořádají každý lichý rok, poprvé je uspořádali v roce 1956. V posledních letech pořádá hody Slovácký krúžek Háječek za podpory obce Ostrožská Lhota.

Ženáčské hody se v Ostrožské Lhotě pořádají od roku 2006. Konají se každé dva roky. Myšlenka přišla od Ludmily Dominikové, její manžel Miroslav potom oslovil další podobně naladěné Lhoťany. V roce 2024 se Ženáčské hody uskutečnily v Ostrožské Lhotě podesáté.