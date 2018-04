Zemřela jedna z nejznámějších osobností českého Twitteru Rostislav Šrámek

Již od narození se potýkal se zdravotními problémy, zejména s nemocným srdcem a to se mu stalo osudným. Zesnulý žil v Hradčovicích, což věděl málokdo, většina uživatelů neznala ani jeho pravé jméno.

V České republice se proslavil na sociální síti Twitter, kde spravoval účet nazvaný Cvrliky.

Podstatou tohoto účtu bylo sdílení zajímavých tweetů (krátkých zpráv) ostatních uživatelů této sociální sítě, které tím zviditelňoval. Ke čtvrtečnímu dni účet sledovalo přes 18 tisíc uživatelů.

Rostislav Šrámek se díky své aktivitě na Twitteru znal s mnoha známými osobnostmi.

Vzpomínku mu tak věnovali například investigativní novinář Jaroslav Kmenta, sportovní reportérka České televize Darina Vymětalíková, novinář Filip Horký, předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, moderátor DVTV Martin Veselovský a stovky dalších uživatelů a osobností této sociální sítě.

Rostislav Šrámek bude mít pohřeb ve čtvrtek ve farním kostele v Hradčovicích. Jelikož se na pohřeb chystaly přijet desítky lidí z celé země, jeho bratr informoval, že obřad se uskuteční pouze v úzkém rodinném kruhu.

Díky za všechny vaše reakce. Udělali jste tím to nejlepší, co jste pro něj i pro naši rodinu udělat mohli. Myslím, že ani on sám netušil, jaký dopad na vaše životy měl. Prosím respektujte, že obřad proběhne pouze v úzkém rodinném/vesnickém kruhu. Toto je poslední tweet, sbohem.