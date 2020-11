Dvaačtyřicet let byl kronikářem ve své rodné obci Tupesy. Několik objemných kronik vedl s pečlivostí, která mu jako bývalému učiteli, zástupci a řediteli tamní základní školy byla vlastní.

Jeho snahou bylo, aby na stránkách ručně psaných kronik, které nejsou jen zaprášeným vzpomínáním na léta minulá, zachytil všechny události, kterými Tupesy žily.

Kronikářství, které se mu dostalo do krve, však nedělal pouze z povinnosti. Byl to pro něj koníček, jemuž ročně obětoval stovky hodin. Snažil se dozvědět co nejvíce ze všech možných oborů lidské činnosti v Tupesích, ale i v kraji pod Buchlovem.

František Mikula byl autorem publikací Dějiny obce Tupesy, Z historie obce Tupesy, Dětský soubor lidových písní a tanců Čutora a Lidové zvyky v Tupesích.

Jako spoluautor se podílel na brožurách s názvem Turistický průvodce po Chřibech a Bílých Karpatech a jako autor na Turistickém průvodci uherskohradišťským okresem.