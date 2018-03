Zemřel herec Slováckého divadla Lubomír Vraspír

Na budově Slováckého divadla vlaje černý prapor. Ve věku 87 let zemřel dlouholetý člen uherskohradišťské scény Lubomír Vraspír. herec, který byl předurčen pro velké jeviště pro velké role. Na jeho Cyrana, Richarda III. či jeho kardinála Richelieu se vzpomíná dodnes.

Slovácké divadlo. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

“Když jsem před devětačtyřiceti léty nastupoval do Slováckého divadla, některé herce jsem znal, protože jsme se potkávali během studií na JAMU v Brně. Ale nad všechny se tyčila pověst o vynikajícím herci, který žil velmi bouřlivácký život a mimo divadla nadevše zbožňoval krásné ženy. Tou legendou byl Lubomír Vraspír,” vzpomíná hercův kolega a někdejší ředitel Igor Stránský.

Roli uměl zpaměti na první zkoušce

“Na fermanu se v říjnu objevilo obsazení Richarda III. V hlavní roli Lubomír Vraspír, démon divadla. Talent od pánaboha, který se jediný nestyděl chodit mistrovsky po Hradišti s textem z Dilie srolovaným pod paží. Vraspír přišel na první čtenou Richarda s kuličkou v botě, aby kulhal, a s přidělaným hrbem. V klubu předváděl, jak má chycenou figuru,” vybavuje si pro změnu herec a režisér Břetislav Rychlík a dodává: “Luboš Vraspír se přes prázdniny naučil celou roli nazpaměť. Při některých škrtech mu začaly téct slzy, opravdové, hluboce prožívané slzy. K tomu dramatickým hlasem prosil: 'Pane docente, neberte Vraspírkovi ty repličky!' Hned kulhal, hrbil a sypal ze sebe blankvers. A předvedl tanec krále mrzáka. Na první čtené!”

Smutný útěk

Poslední rolí, kterou respektovaný herec na jevišti Slováckého divadla vytvořil, byla malá postava v Bratrech Karamazových. “Když vyšel na jeviště, všechno se zastavilo. měl neuvěřitelné charisma a dar přitáhnout veškerou pozornost jen na sebe,” říká herec Josef Kubáník a připomíná, že Lubomír Vraspír i po odchodu do důchodu na své divadlo nezapomněl a při každém zájezdu do Kroměříže, kde trávil poslední léta, se za kolegy zastavil, aby se zeptal, jak se divadlu daří. “Naposledy přijel do Hradiště, když divadlo slavilo sedmdesát. Byl pořád v neuvěřitelné kondici, ale když viděl, kdo všechno přijel, když si uvědomil, jaká je to sláva a když ho to nutilo vzpomínat, co všechno na jevišti zažil, omluvil se a tak trochu smutně utekl. Bylo to dojemné,” uzavírá Josef Kubáník.

Lubomír Vraspír si nepřál poslední rozloučení, a tak divadelníci i diváci na něj zavzpomínají tak, jak by si přál. Jako na velkého herce.