Zemřel bývalý starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský

V úterý 4. prosince v časných ranních hodinách zemřel ve věku 68 let někdejší starosta Uherského Hradiště, jeho dlouholetý místostarosta, krajský zastupitel i předseda atletického klubu TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště a atletický trenér Květoslav Tichavský.

Zemřel bývalý starosta Uherského Hradiště Květoslav TichavskýFoto: DENÍK/Pavel Bohun

Podle informací Deníku zemřel po dlouhé a těžké nemoci doma v klidu.

Byl to zapálený sportovec a podporovatel atletiky, které se obrazně i doslova věnoval až do svých posledních chvil.

„V příštím roce oslaví atletika v Uherském Hradišti sto let, a tak jsme k tomuto jubileu spolu v těchto dnech dokončili knihu, uzavírající pohled na tento sport v našem městě. Jsem rád, že se nám to podařilo. Byl to jeho sen,“ řekl Deníku Zdeněk Pilát.