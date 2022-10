Rozhodla o tom Miroslava Poláková, jež postoupila do zastupitelstva ze třetího místa volební kandidátky Nezávislých za rozvoj města.

Opustila totiž tento subjekt a přidala se k nově vznikají koalici v čele s tamním vítězem voleb ANO 2011, seskupením Vstřícnost, slušnost, komunikace a subjektem Brod žije! Navíc se stala kandidátkou na starostku tohoto nově vzniklého koaličního seskupení.

„Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi… ještě jednou Vám srdečně děkujeme za Vaši podporu a důvěru ve volbách. Občané chtějí změnu a rádi Vám sdělujeme, že změna bude. Dosáhli jsme shody ve složení nové, uherskobrodské koalice. Budeme pracovat ve prospěch města, ale především pro Vás, ve složení ANO, VSK, Brod Žije a nezávislý kandidát. V čele města, bude stát velmi vzdělaná a empatická žena,“ zveřejnil na svém facebookovém profilu v úterý o poledni lídr kandidátky ANO 2011 Ivan Láska, jenž v Uherském Brodě při komunálních volbách obdržel mimo jiné nejvíc preferenčních hlasů ze všech zvolených zastupitelů.

Deníku se k celé záležitosti vyjádřil také Ladislav Kryštof, někdejší sociálnědemokratický starosta a současný vlivný lídr uskupení Vstřícnost, slušnost, komunikace, jež je součástí nové radniční koalice.

„Po roku 2010, kdy člověk, který nebyl zvolený do zastupitelstva (Petr Vrána pozn. red.), se stal místostarostou, mi spousta lidí říkala, že nemá cenu chodit k volbám, protože stejně ten kdo vyhraje, nakonec na radnici není. No a letos to vypadalo zase tak, že ten kdo vyhrál nebude na radnici, proto jsme oslovili doktorku Polákovou, o které vím, že je velmi slušná, má obrovské zkušenosti a dostala spoustu ocenění za své životní postoje,“ řekl Ladislav Kryštof. Ona podle něj přistoupila na jejich rozhodnutí respektovat vítěze voleb a prosadit na radnici změnu.

„Věřím, že profesorka Poláková bude dobrou starostkou. Její postoje ji předurčily k tomu, abychom ji ze svých řad za starostku zvolili,“ poznamenal Ladislav Kryštof.

Své rozhodnutí se Deníku pokusila objasnit i sama Miroslava Poláková.

„Cítila jsem, že není správné vynechat jednání s dalšími subjekty, které ve volbách uspěly. Věděla jsem, že Brod chce po osmi letech současné koalice změnu. A tak jak to prohlásil George Washington, stačí dvě volební období, aby člověk dokázal co umí, a poté má dát prostor dalším,“ prohlásila Miroslava Poláková.

Do funkce starostky by podle svých slov chtěla nastoupit s předsevzetím, aby královské město Uherský Brod začalo získávat svou velkou někdejší slávu, jako tomu bylo před mnoha a mnoha lety.Nicméně nová situace je šokem pro dosavadní koaliční seskupení (KDU-ČSL, ODS, Nezávislí). Jejich vedení podle starosty Ferdinanda Kubáníka nemělo do pondělního večera tušení, jakou politickou hru jejich konkurenti rozehráli.

„Deklarovali jsme ochotu jít dál společně v rámci našich tří stran, které už třetí volební období volební koalici tvoří. Navíc jsme dostali důvěru občanů v počtu 14 mandátů, což je většina v zastupitelstvu. A když jsme se bavili o tom, že koaliční jednání povedeme i po těchto volbách, žádný problém u těchto subjektů nenastal,“ vysvětluje Ferdinand Kubáník.

Pak se však podle něj něco stalo.

„Paní Poláková s námi přestala na týden komunikovat, byla někde v zahraničí a my neměli možnost se jí dovolat,“ naznačuje starosta. Později podle něj začaly prosakovat zprávy, že se něco děje. „Ona nám nesdělila vůbec nic. Jen se v pondělí navečer ozvala místostarostovi Vránovi, že se k nám nepřiklání a přiklání se k tomu druhému, tedy opozičnímu uskupení. To byla naše jediná komunikace. To, že s něčím nesouhlasila, že s někým vyjednávala, o tom jsme neměli žádnou informaci,“ tvrdí Ferdinand Kubáník.

V úterý ráno podle jeho slov dorazila přes podatelnu města koaliční smlouva, kde byli všichni zainteresovaní podepsáni, včetně Miroslavy Polákové.

„Je to poprvé, co se v Brodě dávala dohromady koalice takovým způsobem. Vždycky se dohodly strany společně, nikdy takto nerozhodl jednotlivec,“ poznamenal starosta.